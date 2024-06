Cuveglio: un “Comune Ideale“ secondo Francesco Paglia

Francesco Paglia, candidato sindaco di Cuveglio, ha presentato un articolato programma per trasformare il comune in una realtà ideale, affrontando diversi settori cruciali per il benessere della comunità. Il suo programma si articola in quattro macro aree: Cultura e Sport, Sociale e Servizi, Lavoro, e Lavori Pubblici e Territorio.

Cultura e Sport

Riqualificazione delle aree sportive: l’obiettivo è dotare Cuveglio di strutture sportive moderne e adatte alle esigenze attuali della popolazione.

Sant’Anna e Scuola di Mosaico: prevista la realizzazione di un parco ai piedi dell’eremo di Sant’Anna, dove arte e natura si fondono, creando un luogo di riflessione e relax.

Associazioni: il programma riconosce l’importanza delle associazioni locali, promettendo sostegno per le loro attività, considerate una grande risorsa per il territorio.

Biblioteca comunale: massima fruibilità della biblioteca, intesa come supporto fondamentale allo studio e all’educazione.

Beni architettonici: mappatura dei beni culturali e architettonici del Comune, rafforzamento della segnaletica e creazione di itinerari turistici.

Corsi di musica: supporto ai programmi musicali per incentivare la crescita artistica dei giovani.

Sociale e Servizi



Poliambulatorio e infermiere di zona: introduzione di nuove strategie per ampliare gli spazi sanitari e aumentare l’offerta di servizi. Collaborazione con ASST per inserire infermieri di zona.

Educativa di strada: prevenzione dell’abbandono scolastico e delle devianze giovanili, con il coinvolgimento delle agenzie educative locali.

Comunicazione: sviluppo dell’app “My Cuveglio” per facilitare il dialogo con i cittadini e raccogliere segnalazioni.

Scuola e giovani: sviluppo di progetti educativi innovativi in collaborazione con scuole, famiglie e associazioni. Ampliamento dei centri aggregativi Giovanili (CAG) e supporto alle famiglie con minori.

Uffici Comunali: Introduzione di nuovi servizi e digitalizzazione delle pratiche amministrative.

Lavoro

Coworking e conciliazione vita-lavoro: co-progettazione con Regione Lombardia per creare spazi di lavoro condivisi e servizi di supporto per giovani, mamme e piccoli imprenditori. Estensione del servizio anche agli studenti universitari.

Mercati dei produttori locali: organizzazione e promozione di mercati per i produttori locali, con focus sul “mercatino a Km zero”.

Attività commerciali: sostegno alle piccole attività commerciali, semplificazione delle normative locali e assistenza per nuovi progetti imprenditoriali.

Turismo: potenziamento delle strutture turistiche e promozione di itinerari naturali e culturali, collaborando con la Valcuvia e Cavona.

Lavori Pubblici e Territorio

Sicurezza stradale: implementazione di passaggi pedonali più sicuri, miglioramento della segnaletica e della viabilità attorno ai plessi scolastici.

Controllo del vicinato: promozione di attività di controllo di vicinato per garantire maggiore sicurezza e supporto organizzativo ai cittadini.

Sorveglianza: installazione di cartellonistica per scoraggiare l’abbandono di rifiuti e miglioramento dell’illuminazione nelle aree a rischio.

Protezione civile: potenziamento dei mezzi e delle risorse della Protezione Civile per migliorare la risposta alle emergenze.

Lavori pubblici: pianificazione di interventi su strade, marciapiedi e illuminazione. Realizzazione di una nuova area cani e miglioramento delle strutture di parcheggio.