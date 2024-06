Dal 24 giugno lavori in via Tasso a Varese. Le modifiche alla viabilità

Il Comune di Varese informa che, da lunedì 24 giugno e fino al 9 luglio 2024, un tratto di strada della via Tasso, tra l’intersezione con via Gasparotto fino all’incrocio con via Novellina e via dei Boderi (tra il civico 49 e il civico 89), sarà interessato da lavori di ultimazione della rete fognaria e di asfaltatura definitiva.

Si tratta dunque della fase finale dell’intervento eseguito nei mesi scorsi che aveva visto la completa riqualificazione delle condutture del sistema fognario. Vista la complessità dei lavori sarà dunque necessario istituire il divieto di transito nel tratto di strada interessato. Sarà comunque consentito il passaggio dei veicoli dei residenti e di quelli diretti nelle proprietà private, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori di scavo, e dei mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.

L’intervento comporterà una modifica anche al tragitto del Trasporto pubblico locale e in particolare della Linea A. Il rione di Capolago sarà servito da uno specifico collegamento che, dalle fermate di via Fe, via Maggiore, via Tasso (cimitero) e via De Amicis risalirà in città tramite la provinciale del lago e via Corridoni, sovrapponendosi in questo tratto alla linea B e raggiungendo poi il centro e la stazione FS. Le partenze da Capolago avverranno al minuto .05 di ogni ora; le partenze dalla stazione FS al minuto .29 di ogni ora.

La linea A “tradizionale” effettuerà capolinea in via Gasparotto. Su tale tratta (da Biumo Superiore/piazzale Litta appunto a via Gasparotto, attraverso il centro città e il rione di Bosto) verranno provvisoriamente modificati gli orari, proprio in virtù della diversa impostazione del servizio. Tutte le informazioni sul trasporto pubblico saranno disponibili sul sito www.ctpi.it e alle fermate interessate.