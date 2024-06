Digitale, tecnologia e innovazione: un open day virtuale per conoscere i corsi di Its Incom

Un’occasione “smart” per conoscere l’offerta formativa post diploma di Its Incom. Il prossimo 13 giugno alle 15.00 la Fondazione bustocca organizza un open day virtuale per illustrare i percorsi formativi, i servizi per gli studenti e le opportunità di impiego dei singoli corsi. L’iniziativa è dedicata a tutti i diplomati che vogliono trasformare la propria passione per il digitale, le nuove tecnologie o il mondo del gaming e della programmazione in un lavoro. Its Incom offre una serie di percorsi formativi che prevedono accanto alla didattica, laboratori e attività improntate “al fare” e stage che rappresentano un vero e proprio trampolino di ingresso in alcune delle più importanti imprese innovative e tecnologiche del territorio.

Per partecipare e ottenere il link per collegarsi alla presentazione occorre però iscriversi al link dedicato (lo trovi cliccando qui).