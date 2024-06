Doppia inaugurazione da Punto sull’Arte a Varese: la storica 20 15X15 / 20X20 e Pelle d’Oca di Silvia Levenson

L’attesissima collettiva <20 15×15 / 20×20 | Edizione 2024 è finalmente ritornata da PUNTO SULL’ARTE. La rassegna, un appuntamento fisso proposto dalla galleria dal 2014, è diventata negli anni un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’arte.

Accanto alle opere di piccolo formato, nella PROJECT ROOM al piano terra della galleria inaugura la mostra PELLE D’OCA, un’intensa riflessione sulla condizione della donna avviata dalla famosa artista argentina SILVIA LEVENSON che sarà eccezionalmente presente all’inaugurazione. Il DOPPIO VERNISSAGE si svolgerà GIOVEDÌ 6 GIUGNO dalle 17 alle 20 presso la sede principale della Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno).

All’edizione 2024 della mostra <20 15×15 / 20×20 partecipano con curiosità ed entusiasmo 18 artisti: Simone BENEDETTO, Roberto BERNARDI, Daniele CESTARI, Valentina DIENA, Claudio FILIPPINI, Jernej FORBICI, Claudia GIRAUDO, Daniela GULLOTTA, Lene KILDE, L’orMa, Kyoji NAGATANI, Lorenzo e Simona PERRONE, Silvio PORZIONATO, Mauro REGGIO, Valeria VACCARO, Matthias VERGINER, Marika VICARI, Massimo VILLA.

L’ideatrice di questa rinomata rassegna, la gallerista Sofia Macchi, non ha posto limiti alla creatività degli artisti partecipanti, lasciando completa libertà in materia di tema e tecnica e ponendo come unico vincolo le dimensioni delle opere: 15×15 cm e 20×20 cm. Gli artisti chiamati a partecipare hanno accolto con grande slancio la sfida di confrontarsi con formati poco convenzionali ma che al contempo permettono di creare dei piccoli capolavori, non solo pittorici ma anche scultorei. Tra i numerosi pittori spiccano infatti anche alcuni scultori di fama internazionale come Simone Benedetto, Kyoji Nagatani, Lorenzo e Simona Perrone, Valeria Vaccaro e Matthias Verginer, ideatori di opere originali e inaspettate. Tra i pittori, oltre a nomi già noti della galleria, come Roberto Bernardi, Valentina Diena, Claudia Giraudo e molti altri, compaiono firme nuove, come Daniela Gullotta e Massimo Villa, già largamente affermate nel panorama contemporaneo internazionale. I temi che vengono affrontati spaziano dagli aspetti più filosofici della vita, come la scoperta del sé e la cultura come elemento portante dell’esistenza, alla battaglia per l’ambiente, abilmente raccontata da Jernej Forbici, all’iperrealismo e al tema del paesaggio.

L’allestimento delle opere è studiato nel dettaglio e consiste in una linea continua che percorre le grandi sale al piano terra della Galleria. Un’esposizione minimale ma di grande impatto visivo, che mostra abbinamenti inaspettati e di gusto. La mostra è un omaggio alla creatività senza limiti, un’occasione per ammirare opere di artisti già conosciuti e per scoprire altri sorprendenti universi creativi. È un incontro tra mondi affascinanti e diversi tra loro, un’opportunità unica per assaporare tutte le sfaccettature dell’arte e della vita.

PELLE D’OCA, SILVIA LEVENSON

La PROJECT ROOM al piano terra della Galleria a partire dal 6 giugno, ospiterà la mostra Pelle d’oca di Silvia Levenson, artista argentina che ha dedicato la sua carriera all’approfondimento di temi sociali molto delicati tra cui la questione dell’integrazione di rifugiati e migranti e le atrocità perpetrate durante il regime militare in Argentina. In particolare, per PUNTO SULL’ARTE ha realizzato un’installazione che racconta le insidie e le difficoltà che la donna deve affrontare nel contesto quotidiano, un tema estremamente attuale come mai prima d’ora. Levenson affronta questo difficile argomento attraverso la realizzazione di una stanza che a prima vista potrebbe sembrare un normale ambiente domestico. Solo dopo qualche secondo la mente percepisce una sensazione di straniamento: delle scarpette con un chiodo nel centro, un vestito con del filo spinato. Le sculture realizzate in vetro che l’artista espone sono infatti una perfetta metafora visiva delle difficoltà a cui ogni giorno la donna va incontro anche, e soprattutto, nel contesto familiare. Silvia Levenson ama esplorare i rapporti interpersonali concentrandosi sull’ambiguità delle relazioni umane e dando voce a ciò che di solito è solo sussurrato o accennato. Forte di una lunga e rinomata carriera alle spalle, racconta dunque, con grazia e delicatezza, il lato oscuro delle favole mettendo in mostra le trappole che troppo spesso si celano nelle situazioni più normali.

<20 15×15 / 20×20 | Edizione 2024 e PELLE D’OCA saranno entrambe visibili fino al 27 Luglio 2024.

SILVIA LEVENSON nasce in Argentina nel 1957. Nei suoi lavori, esplora lo spazio sottile situato fra ciò che si vede e ciò che s’intuisce utilizzando il vetro come lente d’ingrandimento per osservare da vicino i conflitti all’interno delle famiglie e della società. Una delle sue mostre itineranti più recenti è Identidad Desapecida, un progetto di denuncia che ha girato il mondo, il cui scopo è quello di alludere alle centinaia di bambini che sono stati rapiti e dati in adozione illegale durante la dittatura militare in Argentina. Silvia Levenson ha collaborato inoltre a diversi progetti indirizzati all’integrazione di rifugiati e migranti, come Multaka con Berlin Glas e Memories of Home con la British Glass Biennale in Inghilterra. Nel 2020 ha partecipato alla mostra A Kind of Magic alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. Nello stesso anno e nel 2021, PUNTO SULL’ARTE ha inoltre selezionato le sue opere per partecipare alla storica rassegna <20 15×15 / 20×20. Il suo lavoro fa parte di importanti collezioni pubbliche e private come il Corning Museum of Glass, il New Mexico Museum of Art di Santa Fè (USA), l’Houston Fine Art Museum, il Toledo Museum of Art, il Mint Museum di Charlotte (USA), il MUDAC di Lausanne, l’Alexander Tutsek-Stiftung di Monaco, il Museo del Castello Sforzesco a Milano, il Museo del Vetro di Murano, la Fondazione Remotti a Camogli, la Fondazione Banca San Gottardo e il Museo del Vetro a Conches (FR). Vive e lavora in Italia dal 1981.

Il primo piano della sede principale di PUNTO SULL’ARTE è un’immersione nelle ultime tendenze dell’arte contemporanea. I dipinti e le sculture sono opera di rinomati artisti italiani e internazionali e sono espressione dell’anima poliedrica della Galleria. Tra le numerose opere esposte si possono trovare lavori di Annalù, Jernej Forbici, Carlo Cane, Lene Kilde, Matteo Massagrande, Kyoji Nagatani, Matteo Pugliese, Alex Pinna, Brian Keith Stephens, Valeria Vaccaro, Alice Zanin e molti altri.

Nella seconda sede di PUNTO SULL’ARTE, in via San Martino della Battaglia 6, è possibile ammirare una selezione di opere pittoriche e scultoree degli artisti più rappresentativi della galleria. Sempre in Via San Martino della Battaglia ma al civico 3, il PUNTO POP offre un’ampia selezione di artisti che si muovono tra le tendenze dell’arte POP, tra di loro è possibile riconoscere Angelo Accardi, Valentina Diena, Sabrina Milazzo e la coppia di francesi Géraldine Morin e Erik Salin.

<20 15X15 / 20X20 | Edizione 2024

Silvia Levenson | Pelle d’oca

Doppia Inaugurazione: Giovedì 6 Giugno 2024, h. 17 – 20

Location: PUNTO SULL’ARTE | Viale Sant’Antonio 59/61 | Varese, Italia

Periodo: 6 Giugno – 27 Luglio 2024

Orari: Martedì – Sabato 9.30 – 17.00

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332 320990

Martedì – Sabato h 9.30-17

PUNTO SULL’ARTE II (Centro Storico)

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Tel. 0332 1690569

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30

PUNTO POP

Via San Martino della Battaglia, 3

21100 Varese

Tel. 0332 1950342

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30