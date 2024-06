È morto Silvano Piazza “Il sindaco delle Motte”, storico consigliere comunale di Luino

È morto sabato 8 giugno Silvano Piazza storico consigliere comunale di Luino. Ha ricoperto tale ruolo dal 75 nelle amministrazioni dei sindaci Carlo Zona, Vittorio Minelli, Carlo Volontè, Pietro Tosi e Gianercole Mentasti ed è stato assessore alla Manutenzione del sindaco Pietro Astini. È stato anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Monsignor Comi.

Il cordoglio dell’onorevole Andrea Pellicini già sindaco di Luino: «Sono addolorato per la scomparsa dall’amico Silvano Piazza, storico consigliere comunale e assessore del comune di Luino. Silvano è stato un esempio di rappresentante del popolo, sempre in prima linea nelle competizioni elettorali perché davvero innamorato della politica e soprattutto della cosa pubblica. Oggi, in un’epoca in cui il diritto di voto non appassiona più, Silvano non sarebbe compreso. Eppure figure come la sua andrebbero sempre portate ad esempio da chi ha a cuore la democrazia e i suoi valori. Ciao Silvano, con la scia della tua mitica vespa disegna nel cielo il tuo amore per Luino».

Il ricordo dell’amico Vincenzo Liardo : «Tanti lo ricordano sfrecciare con il suo fedele Vespino 50 su è giù dalla sua amata frazione che ha rappresentato in Consiglio Comunale a lungo meritandosi il titolo indiscusso di Sindaco delle Motte. Silvano era una persona semplice che incarnava quell’impegno politico e sociale di carattere popolare, sempre vicino alle esigenze degli ultimi, delle persone semplici a cui dava voce nelle istituzioni. Si occupava dei problemi di tutti e la sua allegria e giovialità era il suo marchio di fabbrica riconosciuto da cittadini, compagni di partito e anche dagli avversari che non mancavano mai di dimostrargli il loro rispetto e la loro stima. Silvano rappresentava una politica che purtroppo non esiste più travolta dai messaggi violenti dei social e dalle continue liti dei giorni nostri. Fu una delle persone determinanti nella mia scelta di impegno prima sociale nel volontariato alla Scuola Materna delle Motte e all’oratorio, poi nel mio impegno politico e amministrativo presso il Comune di Luino a cui mi spinse sin da ragazzo. Grazie Silvano grazie per quello che mi hai insegnato con umiltà, amicizia e affetto. Ti ricorderò per sempre! Alla figlia Raffaella vanno le mie più sentite condoglianze insieme a tutti gli amici che hanno condiviso il suo impegno politico e sociale, in particolare Franco Sai già consigliere comunale e Presidente della Fondazione Mons. Comi, Renzo Pari Presidente della Scuola Materna delle Motte con tutto il Consiglio di amministrazione. Ciao Silvano riposa in pace».