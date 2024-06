Funivia di Monteviasco: tempi ancora incerti. Il Prefetto convoca la cooperativa che gestisce i lavori

Per la riapertura della funivia di Monteviasco non c’è ancora una data. A sei anni dall’incidente in cui perse la vita il manutentore, i tempi sono ancora incerti sulla ripresa delle attività.

Il punto è stato fatto questa mattina a Villa Recalcati a Varese. Il Prefetto Salvatore Pasquariello ha convocato il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, il Sindaco del Comune di Curiglia con Monteviasco Nora Sahanane, il Presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como Lecco e Varese Giovanni Galli e rappresentanti della Regione Lombardia e di Ferrovienord.

Ancora una volta si è trattato di un incontro interlocutorio: « Venerdì della prossima settimana ( 21 giugno, ndr) incontreremo anche la cooperativa incaricata dei lavori per capire esattamente il cronoprogramma – ha commentato il Prefetto che dall’aprile 2023 chiede notizie sulla ripresa dell’impianto a fune.

I tempi dovrebbero essere ormai maturi: il direttore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico ingegner Colombo lascia aperta la possibilità per un avvio entro l’estate anche se i tempi tecnici, compresi i collaudi, sono molto stretti.

Lo scorso anno, era stata presa la decisione di individuare un unico gestore per tutti e 7 gli impianti a fune dei territori di Varese, Como e Lecco, tra cui quello di Brunate e quelosopra Lecco che sono sicuramente remunerativi e garantirebbero una gestione integrata e un’economia di scala attrattivi.

Il bando è quasi pronto e la nuova gestione dovrebbe partire dal primo gennaio 2025.