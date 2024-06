Dress code elegante e la ventiquattrore al posto dello zaino. Direzione: palazzo Pirelli.

Galleria fotografica Fuori dai banchi esperienza e creatività si incontrano all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno 4 di 14

Oggi si lavora: consiglieri per un giorno, nella sede del Pirellone, per discutere, emendare e votare i progetti di legge presentati dagli studenti della 3BR dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno.

L’attività, svolta nell’ambito della programmazione di Educazione civica, ha portato gli studenti a formulare tre proposte, oggetto d’esame insieme ad altre nove di diverse scuole della Regione Lombardia.

Legge per la tutela e la conservazione delle aree verdi urbane; legge per migliorare il trasporto pubblico e regolamentare il diritto di sciopero; legge per migliorare l’inclusione sociale, contrasto alla povertà: questi i progetti di Legge Regionale predisposti dagli studenti del Keynes che, seduti nell’emiciclo della sala consiliare, hanno presentato, esaminato, discusso, modificato e, infine, votato durante un Consiglio Regionale simulato.

Così gli studenti delle classi partecipanti, per un giorno, hanno vestito a pieno titolo i panni e il ruolo di Consiglieri regionali, divisi tra maggioranza e opposizione in un proficuo gioco di ruolo animato da un partecipato dibattito argomentativo tra ragazzi, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani.

Due delle proposte di Legge presentate dalla 3 BR sono state accolte, mentre la terza è stata respinta dai Consiglieri per un giorno 2.1. Emozionati, gli studenti hanno votato con il sistema di voto elettronico e hanno atteso la comparsa dell’esito con la conta dei favorevoli e dei contrari e la scritta in verde ACCOLTO o in rosso RESPINTO.

Una iniziativa istruttiva dietro a banchi diversi e un esercizio reale di democrazia partecipata per gli studenti che hanno aderito al progetto.

Esperienza e creatività si incontrano e si fondono all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno, perché un altro gruppo di studenti è uscito dall’aula per dare contorni reali alle parole che hanno alimentato per mesi la loro fantasia.

Era stata una lettura, una delle tante proposte dal dipartimento di Lettere del Keynes, ma loro, gli studenti della 4AA, hanno voluto che uscisse da quell’atmosfera sospesa per vedere con i loro occhi quei luoghi, fino ad allora soltanto immaginati, quei luoghi che li hanno fatti entrare in un mondo diverso, in un’altra epoca, in una dimensione parallela, ma troppo a portata di mano per farsela scappare.

Per questo sono usciti da scuola e hanno attraversato le strade di un varesotto in bianco e nero e sono tornati lì, nella Casa dell’uva fragola di Pier Vittorio Buffa, dove quella storia ha preso forma e poi è rivissuta nei loro pensieri, rigo dopo rigo, un minuto dopo l’altro durante quella lettura appassionata che, attraverso le generazioni, ripercorre gli anni dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra.

E forse proprio perché i protagonisti del romanzo hanno reso viva la Storia studiata durante l’anno, gli studenti si sono così tanto appassionati alle vicende dei protagonisti da volerne riprendere il filo fuori dai banchi di scuola, creando una connessione profonda tra le diverse discipline studiate e tra la scuola e il territorio.

Così, in sella ai motorini, da Varese, costeggiando il Lago Maggiore sono arrivati davanti a quel grande portone verde dietro cui hanno immaginato potessero ancora muoversi i protagonisti di quella storia.

Esitanti e increduli essi stessi che la loro fantasia potesse davvero prendere forma, hanno bussato, ma nessuno ha risposto ai loro richiami. I risolini e il trambusto per le vie quasi deserte di Castello Cabiaglio hanno attirato, però, i vicini che hanno chiesto loro cosa stessero cercando e hanno poi rivelato ai ragazzi che raramente ormai quella casa torna a vivere, essendo diventata una residenza estiva degli eredi, generazioni dopo Ernesta, Francesca ed Ezechiella, dopo Ernesto e Vittorio, dopo i fatti raccontati nel romanzo che hanno letto.

Rimane chiuso, dunque, quel grande portone verde, che dentro custodisce la memoria, i sentimenti e la storia di quelle donne e di quegli uomini che manterranno i contorni indefiniti del tempo passato all’ombra di quella pergola dalle radici profonde e dal profumo intenso.

CONTATTI

Istituto Statale Istruzione Superiore Keynes

Via Morazzone, 37 21045 Gazzada Schianno (VA)

T: 0332-463213/0332-870615

Email: vais01800p@istruzione.it

Sito | YouTube