Giordani annuncia la nuova giunta di Sesto Calende: sabato 22 giugno si insedia il consiglio comunale

Se il nuovo consiglio comunale di Sesto Calende si insedierà alle 9:30 di sabato 22 giugno, giorno in cui Elisabetta Giordani indosserà la fascia tricolore e presterà il giuramento da sindaco, la squadra degli assessori targata Sesto Futura è già al lavoro.

Nella giornata di oggi, martedì 18 giugno, Giordani ha infatti provveduto alla firma degli atti di nomina della nuova giunta comunale composta da 5 elementi: oltre alla conferma di Giorgio Circosta nel ruolo di vicesindaco, la giunta Giordani vedrà in qualità di assessori i candidati eletti Michele Ponti (che ha raccolto il maggior numero di preferenze per la lista vincitrice), Leonardo Balzarini (consigliere di minoranza dal 2014 al 2019 e candidato nel 2023 alle regionali), Loredana D’Agaro e Francesca Gualtieri, ex dipendenti comunali nella città del fiume azzurro elette con più di 100 preferenze a testa.

Per il momento, dunque, nel mandato Giordani non sembrano essere previsti assessori esterni, come invece accaduto durante il precedente targato Giovanni Buzzi, prima con l’incarico alla comunicazione affidato a Nicolò Grì – revocato dopo 18 mesi durante l’emergenza sanitaria – e poi con la delega al bilancio a Roberta Colombo in seguito le dimissioni di Mariangela Menin, anticamera della crisi di giunta del novembre 2020.

Come spiegato dalla nuova amministrazione, la nuova giunta è «il risultato di un confronto con tutti i consiglieri eletti e componenti della lista Sesto Futura, premiata dagli elettori». Il criterio seguito è stato quello di dare «l’assetto migliore» alla squadra che affiancherà il sindaco per l’obiettivo comune di amministrare al meglio la città. La scelta ha privilegiato il «criterio della competenza nei campi oggetto della delega e della disponibilità all’impegnativo compito di dialogo con gli uffici e con il pubblico». In questa direzione, esemplificativo delle parole della amministrazione è l’incarico per la delega alla cultura, come “da pronostico” ricoperto da Loredana D’Agaro, storica responsabile della biblioteca di Sesto Calende in pensione dallo scorso ottobre ed eletta in consiglio comunale il 9 giugno insieme a Sesto Futura.

SESTO CALENDE, LA NUOVA GIUNTA E LE DELEGHE:

1. GIORGIO CIRCOSTA – Assessore ai Lavori Pubblici – al Bilancio, Patrimonio e Demanio – al Commercio, Industria e Agricoltura

2. MICHELE PONTI – Assessore alle Politiche giovanili – alla Comunicazione e allo Sport

3. LEONARDO BALZARINI – Assessore all’Ambiente – all’Urbanistica e all’Edilizia privata.

4. LOREDANA D’AGARO – Assessore alla Cultura – al Turismo e all’Istruzione

5. FRANCESCA GUALTIERI – Assessore alle Politiche sociali – alla Sicurezza, alla Polizia locale – alla Viabilità, mobilità e sosta

(Al centro, in grande, Giordani, Da sinistra verso destra, e poi dall’alto verso il basso la giunta: Circosta, Ponti, Balzarini, D’Agaro e Gualtieri)

Oltre ai compiti riservati all’organo della giunta, le sedute del consiglio comunale e delle varie commissioni, che saranno elette durante nel consiglio di sabato, daranno spazio e margine di lavoro anche ai consiglieri eletti e i candidati non eletti, in modo tale che tutti siano coinvolti nella realizzazione dei numerosi obiettivi previsti dal programma elettorale. Durante i cinque anni di mandato, l’amministrazione non esclude infatti «forme di avvicendamento con l’obiettivo di ampliare il più possibile la partecipazione e condividere l’esperienza amministrativa».

«Siamo consapevoli che il nostro sarà un lavoro difficile, ma è certo che l‘impegno, la dedizione, il dialogo e la serietà nei confronti dei cittadini non mancheranno mai da parte di tutti e di ciascuno – dichiara il sindaco Giordani invitando la cittadinanza a partecipare al consiglio comunale -. Insieme, lavoreremo per il bene della nostra comunità, ascoltando le esigenze dei cittadini e mettendo in atto politiche efficaci e innovative. Ringrazio chi ha accettato questo incarico e chi è disponibile a collaborare con altri ruoli. Il lavoro da fare è tanto».

