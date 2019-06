Giuramento e nuova giunta. Sala gremita per il primo consiglio comunale

Una sala consiliare gremita, mercoledì 5 giugno, per il primo consiglio comunale della nuova amministrazione sestese. «Una serata speciale – ha esordito il nuovo sindaco Giovanni Buzzi -. Il primo consiglio è sicuramente tra i più importanti di tutto il mandato. Lo scopo principale di un Comune – ha proseguito – è quello di dare servizi alla cittadinanza e da questo contesto si capisce l’obiettivo del nostro lavoro. Altissimo è il rispetto per i banchi della minoranza così come è la richiesta di dedizione ai consiglieri di maggioranza e alla giunta. Il grandissimo successo della nostra lista parte almeno dieci anni fa ed è frutto anche del lavoro di persone che prima furono all’opposizione e poi alla maggioranza. La vivacità di idee proposta anche dalle altre liste deve far riflettere e dimostra la complessità della nostra comunità sestese con le sue diverse aspettative. Dei programmi parleremo a partire dal prossimo consiglio».

LA GIUNTA E L’ASSESSORE ESTERNO

Dopo il giuramento sono state ufficializzate le cariche della giunta, già anticipate nella tarda sera di martedì. Tutto confermato: il vicesindaco Edoardo Favaron sarà anche assessore a lavori pubblici e manutenzioni, cultura, turismo, commercio, industria e agricoltura. Sicurezza e polizia locale per Edoardo Boca. Angela Menin si occuperà di bilancio, patrimonio e demanio, mentre Jole Capriglia Sesia all’ambiente, servizi sociali e politiche giovanili. Istruzione, sport e comunicazione le deleghe sono state invece affidate a un assessore esterno: Nicolò Gri (Lombardia Ideale) un giovane ragazzo sul quale Simone Pintori si è espresso attraverso i suoi profili social: «Nicolò in questi anni mi è stato a fianco silenziosamente nel mio impegno amministrativo. Ho voluto premiare Nicolò, nella logica di dare spazio alla vera meritocrazia che guardi il futuro di Sesto». Assente alla serata, per motivi personali, il sindaco uscente Marco Colombo, eletto consigliere comunale che dalle sue pagine social ha augurato buon lavoro alla giunta e al nuovo primo cittadino.

Per quanto riguarda la commissione elettorale, sono stati eletti come membri effettivi Ceron, Macchi (Lega della Libertà) e Tollini di Insieme per Sesto. Schema analogo si è ripetuto per la nomina dei membri supplenti con Brusa e D’Onofrio sempre per la Lega della Libertà e Roberto Caielli di Insieme per Sesto.

“TEMI E SFIDE IMPORTANTI DA AFFRONTARE”

L’ultimo momento della serata è stato infine caratterizzato da toni decisamente più formali con cui, oltre a Favaron e Ceron, i quali hanno ringraziato pubblicamente l’assessore uscente Silvia Fantino, hanno preso parola anche Fabio Bertinelli e Giancarlo Rossi, rispettivamente capigruppo di Sesto2030 e Insieme per Sesto.

«Auguro un buon lavoro a tutti i consiglieri comunali. Grazie a chi ha dato fiducia e ha permesso a una lista nuova come Sesto2030 di mettersi in gioco» ha dichiarato Bertinelli. «A voi Signor Sindaco e colleghi della maggioranza spetterà di affrontare temi importanti e amministrare nel miglior modo possibile – ha sottolineato Rossi riferendosi in particolare ai progetti della Marna, alla scuola e all’Ospedale di Angera -. A noi il compito di esercitare un’opposizione costruttiva e rispettosa, consapevoli della responsabilità che ci attende».