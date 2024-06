Grossa pianta cade in strada per il maltempo a Cuveglio, intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 23:30 di venerdì 14 giugno, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire nel comune di Cuveglio, in via per Rancio, per rimuovere una grossa pianta caduta sulla strada.

L’intervento si è reso necessario a causa delle condizioni meteo avverse che hanno colpito la zona negli ultimi giorni, e che ha causato danni e disagi.

La caduta dell’albero ha bloccato la viabilità, rendendo urgente l’intervento per ripristinare la sicurezza e la circolazione. I vigili del fuoco hanno riaperto la strada in tempi rapidi. Questo evento è solo uno dei numerosi disagi causati dal maltempo recente, che ha visto raffiche di vento e forti piogge mettere a dura prova il territorio.