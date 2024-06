I ragazzi di Kharkiv in vacanza in Italia davanti all’ambulanza simbolo in piazza a Varese

Una delegazione di ucraini ospiti presso la casa scout don Titino di Como sono arrivati in piazza Monte Grappa a Varese, questo pomeriggio, accompagnati da padre Volodymyr Misterman, il cappellano per gli ucraini, per vedere l’installazione dell’ambulanza di Kharkiv ospitata in città in questi giorni.

Galleria fotografica Ucraini in visita all’ambulanza di Kharkiv in piazza a Varese 4 di 9

Il gruppi di ragazzi e accompagnatori proviene proprio dalla città martoriata dai bombardamenti russi ed è stato accompagnato da Suor Olexia e Padre Andrii Nasinnyk. Dopo aver incontrato il sindaco di Varese Davide Galimberti, accompagnato dall’assessore allo Sport Stefano Malerba, il gruppo ha intonato un canto e ha pregato per la pace in Ucraina.

«Ringraziamo il sindaco di Varese che ha mostrato la solidarietà della città e dell’Italia nei confronti del nostro paese che sta soffrendo a causa delle atrocità della Russia. Lo abbiamo invitato nella nostra città appena la guerra sarà finita e lui ha ricambiato invitandoci qui per dialogare insieme sui progetti futuri» – ha detto suor Olexia.