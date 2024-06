I volontari de “Il ponte del Sorriso” premiati a Varese

Quella de Il Ponte del Sorriso è una bella storia di volontari che dedicano il proprio tempo ai bambini in ospedale. Non è sempre facile rapportarsi con la malattia di chi sta ancora crescendo e ha il futuro davanti a sé, eppure, questi volontari sanno esserci, sempre, con passione e delicatezza, per portare un sorriso, per rendere più serena la degenza a bambini e genitori.

«Ricevono così tanto dalla loro attività, che stanno con noi a lungo e ogni anno premiamo chi raggiunge 10, 15, 20 e persino 25 anni di servizio. Quest’anno ben 21 volontari hanno superato questi traguardi. Ci commuove poter contare su così tante meravigliose persone», è il pensiero di Emanuela Crivellaro, presidente della fondazione.

La premiazione alla quale erano presenti Emanuele Monti per Regione Lombardia, primari e caposala dei reparti dove opera Il Ponte Del Sorriso, si è tenuta sabato 1° giugno al Vecchio Ottocento di Gavirate, in un clima di grande entusiasmo che ha visto la partecipazione di centinaia di volontari

Particolarmente toccante il momento in cui è stata premiata per i 20 anni, Ombretta Bonardo, scomparsa pochi mesi fa il giorno di Natale, che, nonostante la malattia non ha mai smesso di prodigiosi per i bambini in ospedale. A ritirare il riconoscimento la figlia Paola, con le lacrime agli occhi.

Ha regalato forti emozioni la testimonianza che una mamma e sua figlia hanno voluto portare per ringraziare i volontari del loro sostegno durante il ricovero in Neuropsichiatria Infantile: «Le regole del reparto non mi consentivano di stare con mia figlia, ma io ero confortata dall’idea che fosse con voi e che lei stesse bene con voi. Fate un lavoro immenso per i nostri figli, grazie – le parole della mamma e poi quelle di Sofia -. Ho imparato tanto con voi, ho superato un momento difficile della mia vita, non so se riesco a farvi capire quanto avete fatto per me. Ancora oggi tutti i giorni faccio quello che mi avete insegnato per occupare la mente in attività manuali, come l’uncinetto e l’uso dell’arte».

I volontari de Il Ponte del Sorriso, applicano, infatti, la terapia occupazionale, indispensabile in Neuropsichiatria Infantile per affrontare e contenere la fragilità di preadolescenti e adolescenti.

Un mazzo di fiori è stato infine donato alle educatrici che lavorano per Il Ponte del Sorriso da oltre 10 anni, Margherita Calloni e Serena Ferulli, e oltre 20 anni, Claudia Villa.

Ecco l’elenco dei premiati

Volontari premiati per i 25 anni

Caterina Calabrese, Elida Ciapponi, Laura Versetti

Volontari premiati per i 20 anni

Ombretta Bonardo, Manuela Cascioli

Volontari premiati per i 15 anni

Laura Antignani, Lidia Barlocco, Teresita Borghi, Fiorina Frigerio, Lucia Galvagno, Isabella Molina, Roberta Tondelli, Tina Vaccani, Corrado Vighi, Lucia Zamboni.

Volontari premiati per i 10 anni

Giulia Arcidiacono, Bertilla Bassi, Gabriella Celletti, Patricia Leonardo, Noemi Maccari, Gigliola Turin