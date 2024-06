Il secondo posto del contest Acquamondo va alla 2CI dell’ISIS Keynes di Gazzada

Amicizia, solidarietà, empatia, inclusione: parole sentite mille volte, così tante che non ci avevano neanche fatto più caso, finché non hanno capito, improvvisamente, che quelle erano le loro parole, le parole che raccontavano la loro storia, una storia che ha preso forma giorno dopo giorno nella 1 CI dell’ISIS Keynes, la classe che lo scorso anno li ha uniti, all’inizio “arcipelaghi separati in un grande oceano” poi, invece, gruppo, “esempio vivente del potere dell’unicità nella diversità”.

Ecco perché hanno voluto raccontare la loro storia, per celebrarla e farla conoscere a chi, come loro lo scorso anno, si sente piccolo e solo al mondo.

È piaciuta la storia di quella 1 CI ed oggi, in seconda, hanno ricevuto un riconoscimento e un premio, perché erano “un mosaico di volti incerti e di sguardi curiosi”, ma delle loro debolezze hanno fatto un punto di forza, perché sopra a tutte quelle parole, Amicizia, Solidarietà, Empatia, Inclusione, ce n’è una che si sono donati, il Coraggio. Si sono dati Coraggio l’uno con l’altro.

Gli insegnanti hanno capito subito che quell’orchestra avrebbe suonato e con pazienza e dedizione li hanno incitati, spinti, “spronati ad andare oltre sé stessi, oltre le loro barriere, oltre la paura, a lavorare insieme, a condividere idee, a celebrare le loro differenze come qualità uniche, fino a farne un concerto sempre più armonico”.

Leonardo, Solidarietà, Amicizia, Elena, Risate, Inclusione, Andrea, Perseveranza, Beatrice, Energia, Davide, Differenze, Marco, Mattia, Unicità, Forza, Accettazione… alla fine dell’anno la classe 1 CI non è più “un mosaico di complessità, di fragilità, di diversità”, “un insieme di individui separati”, “e così da una situazione di timidezza e frammentazione è emerso un gruppo solido e pronto ad affrontare la realtà con Coraggio e Comprensione reciproca. Tutti, nessuno escluso, si ritrovano accomunati da un profondo senso di appartenenza e accettazione. Grazie al loro incontro hanno imparato che la vera ricchezza di una comunità risiede nella Diversità e nell’Empatia e che solo Insieme si può Superare qualsiasi Barriera”.

La 1CI del racconto è oggi la 2 CI dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno, cui è andato il secondo posto all’Acquamondo Contest 2024 – “All Inclusive”, organizzato dall’associazione Acquamondo ODV di Varese, in occasione dei 50 anni di attività dedicata all’avviamento al nuoto di persone con disabilità, e promosso con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Varese, con il sostegno di numerose associazioni del territorio.

“E la classe risuona delle loro risate nei lunghi minuti della ricreazione”.

CONTATTI

Istituto Statale Istruzione Superiore Keynes

Via Morazzone, 37 21045 Gazzada Schianno (VA)

T: 0332-463213/0332-870615

Email: vais01800p@istruzione.it

Sito | YouTube