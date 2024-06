Inaugurato a Luino l’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari

Presso gli uffici del Giudice di Pace di via Asmara 56 a Luino è stato inaugurato oggi, venerdì 21 giugno, l’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari: un nuovo sportello informativo che offrirà ai cittadini supporto (non legale) e la possibilità di depositare atti di volontaria giurisdizione al Tribunale di Varese, rappresentando un importante passo per avvicinare la giustizia ai cittadini.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, la vicesindaca Antonella Sonnessa, la Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Varese Elena Fumagalli, il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino, Costanza Fioretti dell’Ufficio del Giudice di Pace, che coordinerà lo sportello, e Riccardo Crosara di Anci Lombardia, realtà promotrice dell’iniziativa in collaborazione con la Regione Lombardia.

«La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità – ha spiegato Riccardo Crosara – rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea tramite il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale».

Un’iniziativa «molto importante per Luino, ma anche per tutti i 24 comuni del Piano di Zona, in cui la vicesindaca Antonella Sonnessa ha sempre creduto – ha aperto Bianchi -. È uno strumento prezioso per la popolazione, che permetterà di snellire molte pratiche e di avvicinare i cittadini alla giustizia, legandosi strettamente ai temi sociali».

«Come Regione abbiamo aderito al progetto e collaborato proficuamente con ANCI. Abbiamo stipulato 36 protocolli di intesa tra tribunali e comuni, con un totale di 42 punti di accesso, e investito 3 milioni di euro per formare il personale che seguirà questo sportello. L’obiettivo è avvicinare i servizi ai cittadini, soprattutto in zone decentrate come Luino, che altrimenti sarebbero costretti a recarsi sempre a Varese» ha dichiarato Cosentino.

A seguire, la presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Varese, Elena Fumagalli, ha illustrato il contesto e lo sviluppo del progetto: «Questo progetto rappresenta una collaborazione compiuta tra ente locale e istituzione della giustizia. La nostra sezione, inizialmente conosciuta per il diritto di famiglia, oggi si occupa del diritto delle relazioni, offrendo supporto anche ai soggetti più deboli che necessitano di assistenza. È proprio in questo ambito che si inserisce il progetto. Nel 2012, una riforma della geografia giudiziaria ha razionalizzato la dislocazione dei tribunali sul territorio, eliminando quello di Luino. Ci siamo subito resi conto che questo creava molto disagio a tutti quei cittadini che, anche solo per un istanza, erano obbligati a recarsi a Varese. Da qui è nata l’idea dell’Ufficio di Prossimità. Ringraziamo il Comune di Luino per aver mantenuto il Giudice di Pace e per aver promosso questo Ufficio».

A esprimere i propri ringraziamenti, anche la vicesindaca Sonnessa, che ha ricordato che lo sportello sarà aperto il mercoledì e il venerdì su prenotazione, offrendo un servizio completamente gratuito.

Presenti al taglio del nastro anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri Roberto Notturno, la sindaca di Cunardo e presidente del Piano di Zona Pinuccia Mandelli, il sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini e il nuovo presidente della Croce Rossa Luino e Valli Luca Gentilini.