Irene Bellifemine chiude la campagna elettorale con una pizza in piazza

La campagna elettorale sta per chiudersi e l’appuntamento con Irene Bellifemine sarà giovedì 6 giugno alle ore 18 in piazza delle Tessitricini con una “Pizza in Piazza”.

Dalle 18 ci sarà animazione per i bambini con bolle di sapone, zucchero filato e pop corn, dalle 19.30 la candidata sindaco offrirà una pizza al trancio prima del discorso di chiusura con Irene Bellifemine e i candidati delle sue liste civiche.

In serata musica e dj set.