Isis Città di Luino: concluso con successo il progetto “Guide turistiche al Centro di Maccagno”

Si è svolto domenica 27 maggio 2024 l’evento conclusivo del progetto “Guide turistiche al Centro di Maccagno”, durante il quale la classe 3A Turismo dell’Isis Città di Luino-Carlo Volonté, suddivisa in gruppi, ha accolto e accompagnato turisti italiani e stranieri alla scoperta della storia del borgo.

L’evento assume una maggiore rilevanza, considerando che lo scorso novembre il borgo di Maccagno Imperiale è stato ammesso alla rete dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Il progetto “Guide turistiche al Centro di Maccagno”, interamente finanziato dal Comune di Maccagno nell’ambito del “diritto allo studio”, fa leva su molteplici aspetti di interesse del nucleo antico di Maccagno Inferiore (in particolare il Feudo imperiale, il Borgo, la Torre, ed il Castello) e ha inteso formare gli studenti della classe terza A dell’indirizzo Turismo. La finalità principale è stata quella di selezionare gruppi in grado di portare avanti attività di valorizzazione mirata, sia come guide sul posto, sia attraverso il ricorso ad attività multidisciplinari, dalla fotografia all’impostazione di apparati multimediali dedicati.

Tra gli obiettivi vi è anche la formazione di un pacchetto di competenze professionalizzanti che possa rimanere come patrimonio agli studenti anche oltre i limiti cronologici e le attività specifiche dell’esperienza. Il progetto si è avvalso dell’aiuto di un esperto del territorio, esterno alla scuola, Federico Crimi, che ha accompagnato la classe dal mese di gennaio 2024 in un percorso articolato da lezioni in classe, lezioni sul posto, attività laboratoriali per la costruzione degli itinerari di visita sul territorio, preparazione di materiale divulgativo anche in lingua tedesca, presentazione al pubblico attraverso attività di accoglienza e divulgazione gestiti dai ragazzi stessi.

Il percorso è stato seguito da cinque docenti, che hanno accompagnato i ragazzi nelle diverse fasi di realizzazione del progetto: Andrea Valtorta, Gianluca Bianchi, Melania Lanigra, Daniela Faita, Armando Lepore e Deborah Guidali. Lo stesso percorso verrà presentato in lingua inglese il prossimo ottobre ad un gruppo di studenti portoghesi e turchi in visita a Luino nell’ambito di un progetto Erasmus, che vede protagonista la stessa classe 3 A Turismo.