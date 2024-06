La maestra Lory va in pensione circondata dai grazie dei suoi piccoli alunni di Olgiate Olona

Grazie. Se si potesse sintetizzare una carriera lavorativa in una parola, sarebbe proprio questa.

La gorlese Loredana Tapparo, maestra delle scuole primarie Ferrini di Olgiate Olona, andrà in pensione: dopo una lunga carriera in cattedra, il mese di giugno l’ha vista congedarsi dai suoi piccoli alunni.

Galleria fotografica La maestra Lory va in pensione, quanti ricordi fra i banchi 4 di 6

Ci sono insegnanti che restano indelebili nella memoria delle persone, anche quando queste diventano adulte: sono quei maestri che sanno esprimere passione per la loro materia di insegnamento e trasmetterla ai propri allievi. Ma sono insegnanti capaci anche di accogliere e ascoltare i loro scolari soprattutto dal punto di vista umano, diventando figure cardine nella loro infanzia e punto di riferimento per il futuro.

E, proprio per tutti questi motivi, un grande “Grazie” è quello che arriva alla maestra Lory, prima di questo importante cambiamento di vita.

Dolci e pieni di riconoscenza sono infatti i messaggi scritti per lei dalla 3°A e dalla 3°B della scuola Ferrini, dove la neo pensionata ha insegnato fino alla fine di questo anno scolastico.

Grazie Maestra, per noi non sei stata solo una insegnante, ma una guida e un secondo genitore. Sei stata come un messaggio chiuso dentro una bottiglia dei pirati che emerge dalla superficie dalle onde di un mare agitato e il raggio di sole nei giorni di tempesta, che ti spinge a nuotare verso l’infinito. Anche se spesso si dice di non girarsi mai verso il passato, noi ogni volta che ci gireremo vedremo il tuo riflesso e i tanti pezzi di puzzle che tu hai lasciato dentro i nostri ricordi. Alla fine, il mondo è un grosso puzzle e in ognuno di loro c’è una stella che illumina la nostra strada e nella nostra strada della sapienza, tu sei stata e rimarrai la nostra costellazione. Dentro ognuno di noi ci sarà sempre quel piccolo alunno, che insieme a te, piano piano, ha imparato i suoi primi passi in un nuovo mondo. Grazie Maestra adesso goditi la tua nuova vita in pensione, conservando sempre il ricordo di tutto ciò che hai fatto per ognuno di noi. Ogni volta che prenderemo in mano unl libro in ogni pagina vedremo il tuo volto..e riaffioreranno tutti i ricordi gli abbracci… insieme alla nostalgia. GRAZIE MAESTRA LORY 3 A

Maestra Lory, sei stata importante per la nostra crescita, ci hai insegnato a leggere e a scrivere, hai ascoltato le nostre voci insicure e hai reso la lettura divertente e coinvolgente. Grazie per la tua pazienza, i tuoi sorrisi, le tue risate e le tue lezioni allegre e spensierate. Ci mancherai cara maestra e resterai sempre nei nostri cuori. I tuoi bambini della 3^B

Tanto affetto e riconoscenza, dunque, ma non solo. Perché anche chi era a casa e vedeva rientrare quotidianamente la maestra Lory dal lavoro, si accorgeva di quanta passione ci investisse ogni giorno. È anche il marito di Loredana Tapparo, Massimo Lavazza, che si unisce a questi messaggi di saluto:

Ho avuto il privilegio di vivere per tanti anni con una persona che ha amato profondamente il suo lavoro. Vedere i suoi alunni ed i genitori piangere per la pensione, mi ha riempito di un orgoglio indefinito. Brava amore mio, Massimo

Tante frasi che raccontano la storia di una insegnante che tanto ha saputo dare alla sua scuola, alle famiglie che l’hanno conosciuta e soprattutto ai suoi alunni.

E quel “Grazie” risuona forte, passa attraverso i banchi, gli esercizi, le risate e le parole che risuonavano in quelle aule ed è destinato a restare. Come resteranno gli insegnamenti della maestra Lory.