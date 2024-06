Laboratori di bellezza gratuiti per donne in terapia oncologica: l’iniziativa de La forza e il sorriso Onlus in Humanitas Mater Domini

Inaugurati in Humanitas Mater Domini a Castellanza i laboratori di bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus per le donne in terapia oncologica, in collaborazione con Insieme con Humanitas, l’associazione di volontariato dell’ospedale

Sono oltre 50 gli enti e le strutture sanitarie già presenti in tutta Italia che hanno abbracciato il progetto de La forza e il sorriso Onlus. Si unisce anche l’ospedale Humanitas Mater Domini con i suoi professionisti, in stretta collaborazione con la senologia e Insieme con Humanitas.

«Sono molto orgogliosa dell’avvio di questa nuova iniziativa perché rientra all’interno del percorso multidisciplinare e integrato di trattamento della patologia e presa in carico delle nostre pazienti – sottolinea la dott.ssa Simona Sancini, Direttrice Sanitaria di Humanitas Mater Domini -. Si va oltre la malattia, verso il benessere psicologico e psicofisico, non di minore importanza durante il percorso di cura. Questa iniziativa, inoltre, si aggiunge alle campagne di prevenzione e diagnosi precoce dedicate alla salute femminile che l’ospedale e i suoi centri medici organizzano nel corso di tutto l’anno».

«Sono lieta di comunicare l’avvio di un nuovo sodalizio con un’altra sede della grande famiglia Humanitas con cui collaboriamo da diversi anni – dichiara Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus -. In particolare, in Humanitas Gavazzeni di Bergamo, Humanitas San Pio X di Milano e in Humanitas di Rozzano, si aggiunge il quarto tassello di un virtuoso mosaico che va ad arricchire ulteriormente la Lombardia, la regione che conta più sedi e associazioni coinvolte: Humanitas Mater Domini di Castellanza! La forza e il sorriso Onlus, infatti, si espandesempre di più grazie al fiorire di nuove collaborazioni in tutta Italia. L’obiettivo, invece, da oltre 15 anni, rimane radicato e immutato: abbracciare le donne colpite da tumore e far riscoprire loro piccole ma fondamentali gioie della vita: ritrovare allo specchio sorrisi, espressioni, sguardi, consapevolezze di sé che la malattia tende ad accantonare. Lo facciamo attraverso i nostri laboratori di make-up e skincare, occasioni di condivisione, benessere, sana spensieratezza,classi del “volersi bene”. Un mio sentito grazie va ai volontari coinvolti, dal personale medico ai beauty coach, e alla fiducia che le partecipanti ripongono in noi!».

L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce dunque nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le partecipanti a riconquistare senso di benessere ed autostima, senza rinunciare alla propria femminilità. I laboratori di bellezza realizzati da La forza e il sorriso Onlus prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite il trattamento della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto della psicologa dell’ospedale, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità.

«Prendersi cura di sé, dedicandosi del tempo avendo cura del proprio aspetto e della propria femminilità, favorisce il benessere psicologico, migliora la stima di sé, aiuta a sentirsi meglio. Proprio per questo i laboratori di bellezza offrono alle donne che stanno affrontando percorsi di cure oncologiche un’esperienza piacevole e rilassante, per stare bene insieme, sentirsi belle e ricaricarsi di positività» – afferma la dottoressa Paola Della Porta, psicologa di Humanitas Mater Domini -. Durante il laboratorio viene donato ad ogni donna presente un kit ricco di prodotti cosmetici per il make-up e la cura della pelle. La beauty bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza. Per conoscere le prossime date ed avere informazioni in merito ai laboratori di bellezza svolti presso Humanitas Mater Domini, contattare le referenti Mariolina Belloli (Coordinatrice Insieme con Humanitas, 0331 476339 mariolina.belloli@materdomini.it) o Simona Canti (0331 476325 simona.canti@materdomini.it).

HUMANITAS MATER DOMINI

Humanitas Mater Domini è un ospedale polispecialistico orientato alla prevenzione, diagnosi e cura attraverso attività ambulatoriale e di ricovero. Da oltre 60 anni, l’ospedale si prende cura dei propri pazienti, offrendo servizi diagnostici e terapeutici di elevata qualità e specializzazione, grazie alla professionalità del personale e alla moderna tecnologia. In Humanitas l’attenzione alla qualità è da sempre una priorità e questa attenzione è attestata da diversi importanti riconoscimenti ottenuti in merito alla qualità delle cure. Humanitas Mater Domini è parte del Gruppo Humanitas presente in Italia con una rete di 10 ospedali e oltre 20 centri medici a Milano, Bergamo, Castellanza, Torino e Catania. L’ospedale ha reso digitali i propri servizi: dalla prenotazione online di visite ed esami alla consultazione dei referti fino all’accettazione in

autonomia, per facilitare il più possibile il percorso di cura dei pazienti. Agevola, inoltre, un filo sempre più diretto tra medico e paziente, nel totale rispetto della privacy e della qualità clinica. Humanitas Mater Domini è cresciuto anche guardando alla formazione dei futuri professionisti della salute, con l’avvio del corso di Laurea triennale in Infermieristica di Humanitas University, che si affianca alla collaborazione già presente per i tirocini dei Corsi di Laurea (sede di Castellanza) e le Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia di Humanitas University. In aggiunta, è attivo l’impegno costante nella Ricerca che ha portato a importanti scoperte per cure sempre più efficaci.

LA FORZA E IL SORRISO ONLUS

Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, La forza e il sorriso Onlus si ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo. La forza e il sorriso Onlus è patrocinata da Cosmetica Italia – associazione nazionale delle imprese cosmetiche: come progetto collettivo di responsabilità sociale ha tra i suoi obiettivi quello di esaltare il valore sociale del cosmetico, mediante progetti e iniziative pensati per regalare alle donne colpite da tumore benessere, femminilità e senso di autostima.

I numeri de La forza e il sorriso

• Oltre 15 anni di attività (dal 2007)

• 57 strutture ospitanti sul territorio nazionale

• 34 imprese cosmetiche sostenitrici

• Più di 4.700 laboratori di bellezza svolti

• Oltre 22.000 donne coinvolte

• 500 volontari (consulenti di bellezza e personale ospedaliero)

I sostenitori

Alfaparf Group, Ancorotti Cosmetics, Avon, Beiersdorf, Bioline Jatò, Bottega Verde, Chanel, Clarins, Collistar, Comprof, Confalonieri Matite, Cosmetica Italia Servizi, Cosmoproject, Elgon Cosmetic, Framesi, Germaine de Capuccini, Glaxo Smith Kline, I Provenzali, ICR – Industrie Cosmetiche Riunite, Intercos, Kiko, L’Erbolario, L’Oréal Italia, Lierac, LISAP Milano, Paglieri, Pink Frogs, Revlon, Rilastil, Shiseido, Sinerga, The Estée Lauder Companies, Unifarco, Vagheggi.