L’adolescenza rubata dalla guerra, al cinema Nuovo di Varese il film “Innocente”

Venerdì 21 giugno ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, Varese) si svolgerà la proiezione unica del film Innocence, diretto da Guy Davidi, che racconta Israele tramite il suo esercito, con un lavoro che ha richiesto dieci anni per la realizzazione.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, il documentario punta l’obiettivo sulle vite di ragazze e ragazzi che hanno resistito all’arruolamento nell’esercito israeliano ma poi hanno ceduto alle pressioni. Le loro storie non sono mai state raccontate perché sono morti in servizio. Attraverso un racconto basato sui loro inquietanti diari, il film descrive il loro sconvolgimento interiore, intrecciando immagini militari di prima mano, momenti chiave dall’infanzia fino all’arruolamento e video amatoriali dei soldati deceduti, le cui storie sono state messe a tacere e sono viste come una minaccia nazionale.

L’infanzia innocente dei giovani israeliani che crescono nel culto di una società militarizzata viene messa a contrasto con l’esperienza dell’esercito, alienante e psicologicamente devastante, che ha portato troppi giovani a togliersi la vita dopo aver servito nell’esercito, promosso come sbocco obbligatorio e parte della costruzione dell’identità di ciascun individuo. “Fino a che punto la narrazione dell’olocausto è storia e quando diventa invece uno strumento politico?” Con questa domanda, tanto provocante quanto attuale, il regista Guy Davidi interroga il suo Paese e realizza un durissimo atto di accusa contro le politiche che educano al culto delle armi e della guerra.

Trailer:

L’evento è promosso da Filmstudio 90 APS, Cobas – Comitati di Base della Scuola, Abbasso la Guerra, Comitato Varesino per la Palestina, N Azione Umana, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università e Donne in nero. La presentazione del film sarà a cura del regista e critico cinematografico Alessandro Leone. La proiezione sarà seguita da un commento a cura delle associazioni presenti. Il biglietto d’ingresso è di € 6,00 per tutti. Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it