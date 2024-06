L’Asst Sette Laghi si prepara all’estate: nessuna modifica negli ospedali periferici, chiusura di 20 letti al Circolo

È ancora in fase di definizione il piano ferie dell’Asst Sette Laghi. Con l’arrivo di giugno, l’organizzazione delle attività ambulatoriali e di degenza deve fare i conti con le ferie del personale dipendente.

La direzione dell’azienda ospedaliera sta ancora definendo il quadro complessivo, ma si delinea una modello che garantisce tutti i posti letto operativi e le attività nei presidi periferici di Luno, Cittiglio, Angera e Tradate.

Nel polo della donna e del bambino del Del Ponte si prevede una «leggera contrazione della capacità ricettiva della Terapia intensiva pediatrica, correlata alla inevitabile riduzione dell’attività chirurgica in estate» si legge nella nota aziendale.

Qualche riduzione è prevista invece al Circolo: «Le chiusure coinvolgeranno sostanzialmente i reparti chirurgici (per quanto riguarda l’attività programmata e a minore complessità), oltre a 2 posti letto in Terapia Intensiva Polivalente, e saranno distribuite tra l’inizio di luglio e la metà di settembre. Nella fase in cui la riduzione di posti letto sarà massima, non supererà comunque i 20 posti letto complessivi» fa sapere la Sette Laghi.

Nessuna riduzione riguarderà l’attività dedicata ai pazienti oncologici.