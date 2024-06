L’Avis di Venegono Superiore celebra i 50 anni di attività con un convegno e una domenica di festa

Anno importante per la sezione comunale dell‘Avis di Venegono Superiore che nel 2024 festeggia il traguardo del mezzo secolo di attività. Il presidente Raimondo Bianchi e la sua squadra di volontari hanno organizzato due iniziative per celebrare l’importante anniversario. La prima è in programma domani sera, giovedì 13 giugno, alle 21 in sala consiliare.

Si tratta di un convegno su un tema molto attuale, quello del cyberbullismo, che vedrà la partecipazione di esperti e politici impegnati in diversi ambiti, tutti orientati a una maggiore conoscenza diffusa per la prevenzione di questo fenomeno.

Alla serata – intitolata “Cyberbullismo, comprendere per prevenire” – interverranno la senatrice Giusy Versace, vicepresidente della Commissione cultura, istruzione e ricerca scientifica del Senato; il dottor Matteo Angelo Fabris, psicologo e ricercatore del Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi di Torino e il presidente dell’Associazione nazionale Polizia di Stato Giuseppe Natella con gli educatori Massimo Castelli e Raffaele Fedele.

L’incontro è organizzato con il patrocinio del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, del Comune e della Pro loco di Venegono Superiore e dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

Domenica mattina, 16 giugno, le celebrazioni ufficiali del 50esimo. Alle 10 il ritrovo in piazza San Giorgio, cui seguirà la messa nella chiesa parrocchiale. Al termione, ci sarà un corteo dalla chiesa al Centro Shalom con il gruppo musicale di Venegono Superiore. Infine la premiazione degli Avisini benemeriti e rinfresco finale.

Qui la locandina con i due appuntamenti