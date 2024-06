Legambiente: “Voler bene all’Italia” chiude la campagna in Lombardia a Piero di Curiglia

“Voler bene all’Italia” è una campagna di Legambiente, a favore dei Piccoli Comuni e dei borghi italiani, che ogni anno vuole celebrare le potenzialità offerte da territori straordinari, spesso isolati, apparentemente marginali, fragili, ma desiderosi di essere protagonisti di un miglioramento sociale, economico ed ambientale.

Legambiente è in prima linea per chiedere politiche più attente ai Piccoli Comuni da parte delle istituzioni centrali e, nella 20esima edizione di “Voler bene all’Italia”, ha deciso di celebrare questo evento a Piero di Curiglia con Monteviasco, luogo simbolico di piccolo borgo nel quale è stato inaugurato il nuovo Circolo Legambiente Piero della Veddasca (provincia di Varese).

Su iniziativa di un gruppo di abitanti, il nuovo Circolo, nato da qualche mese, si è presentato ai cittadini ed alle realtà istituzionali. Chiare le idee sul ruolo di stimolo nei confronti delle istituzioni locali per tutelare e garantire che il borgo offra migliori condizioni di vita per coloro che vi abitano e possa essere valorizzato con interventi di sostenibilità ambientale e sociale. Risorse per gli anziani ma anche per quei giovani che hanno deciso, trasferendosi, di realizzare il proprio progetto di vita a Piero; un luogo incantevole ed unico, in cui sviluppo sostenibile, ambientale e sociale creano migliori condizioni economiche e favoriscano, nella tutela del territorio, una maggiore connessione con le comunità circostanti.

Piero di Curiglia con Monteviasco è stato inserito, insieme al territorio più vasto della Val Veddasca, nella Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, MAB Unesco, per la quale le istituzioni devono avviare interventi di tutela, conservazione e valorizzazione delle aree coinvolte. Una sfida importante per la quale Legambiente intende impegnarsi portando proposte e contributi. Nell’evento del 1° giugno è intervenuta la Presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto, che, nel suo discorso, ha puntato l’attenzione sul ruolo centrale dei piccoli borghi, negli anni a venire.

“Voler Bene all’Italia” infatti, porta con sé 20 anni di vittorie, tra cui l’approvazione nel 2017 della Legge Salva Borghi, su proposta proprio di Legambiente, fino alla Legge 158/2017 contro il dissesto idrogeologico, che attende ancora le norme attuative. I piccoli comuni dovranno attuare politiche di adattamento climatico, introducendo l’innovazione nella gestione dei servizi ancora prima di contribuire al riequilibrio demografico. Il valore di piccoli borghi come Piero, collocati nella media montagna e prossimi alle pianure ormai roventi a causa dell’innalzamento delle temperature, diventeranno sempre più luoghi ambiti e rifugio per il refrigerio di chi fugge dalla città. Occorre guardare al futuro quindi per conservare un bene così importante, preservarlo per chi vi abita, ma anche promuovere forme di progettualità innovative che lo rendano un esempio di “Borgo sostenibile”. Piero, in quanto borgo raggiungibile solo a piedi, costituisce sicuramente un caso raro di comunità operosa che vuole continuare a vivere e promuovere questo territorio.

“Il costituirsi del Circolo” spiega la Presidente Nicoletta Ruscio, si inscrive nel desiderio di migliorare le condizioni di vita di chi vive il borgo e consolidare “un patto generazionale” tra i suoi abitanti di età ed esperienze differenti. Già negli anni passati la piccola comunità di Piero ha avviato ottime relazioni con le istituzioni facendo da presidio e stimolo per le diverse necessità ed ha riconosciuto il coraggio di intraprendere opere importanti: i lavori per il nuovo ponte, il sentiero che conduce al borgo atteso da anni. Il paese soffre però della mancanza di alcuni servizi essenziali, tra questi mezzi pubblici che consentano un collegamento con le realtà circostanti; è quindi essenziale creare sinergie con le realtà propositive che esistono sul territorio, aprendosi a buone pratiche realizzate altrove, valorizzando i sentieri e la rete escursionistica, creando percorsi che consentano la scoperta delle sue bellezze.

Ambrogio Casiraghi del Circolo Legambiente, ha poi raccontato le possibili origini di Piero, del suo nome e delle prime popolazioni che lo abitarono, Ha poi mostrato immagini che ritraevano i primi anni ’60 e ’70 quando il borgo riprese a vivere portando giovani che avevano deciso di lasciare la città di Milano per un nuovo progetto di vita in un luogo incontaminato.

Proprio nell’idea di guardare al futuro, è stato presentato da Maurizio Miozzi, del Comitato Scientifico dell’Ecomuseo, il progetto dell’Ecomuseo al quale il Circolo Legambiente aderisce con diverse proposte, una di queste riguarda gli orti di comunità: aree di proprietà che da un lato sono indispensabili al sostentamento, ma che creeranno spazi di biodiversità e metodi naturali di colture innovative. L’Ecomuseo è infatti un progetto sovra territoriale che raccoglie progettualità in linea con gli obiettivi di tutela, conservazione, valorizzazione socioeconomica del territorio della Veddasca.

Infine, non poteva mancare, il tema energetico e delle risorse, del quale ha parlato Gianfranco Malagola, del Tavolo per il Clima di Luino presentando le azioni proposte ai comuni: tra di esse la realizzazione di CER – Comunità Energetiche Rinnovabili, con l’obiettivo di produrre, consumare, scambiare energia elettrica a livello locale da fonte rinnovabile, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali.

La mattinata si è conclusa poi con buffet realizzato dai membri del Circolo: biscotti alle cinque varietà di menta, orzo con ortiche di Piero, formaggi prodotti in loco, torte, focacce, e tisane alle erbe raccolte nei prati e boschi circostanti. Prodotti che hanno deliziato i partecipanti mentre, Maurizio Miozzi, ricercatore di storia locale, accompagnava i presenti in un racconto, viaggio narrato di storie, luoghi e caratteristiche della Val Veddasca.

Il Circolo Legambiente Piero della Veddasca ha poi dato appuntamento ai partecipanti alle prossime iniziative programmate per l’estate.