L’intera Amministrazione comunale di Azzate ringrazia il grupppo di Protezione civile

Il Consiglio comunale riunito nella giornata odierna, è stato l’occasione per l’Amministrazione comunale di Azzate per ringraziare pubblicamente il gruppo di Protezione civile e in particolare cinque volontari – Giuseppe Rivolta, Ambrogio Ceppi, Giorgio Bernasconi, Alcide Dall’Asen e Bruno Bonafè – che per sopraggiunti limiti d’età, come prevede la legge, sono usciti dal Gruppo.

«Abbiamo voluto ringraziare chi, per tanti anni, con impegno e professionalità ha svolto un’attività di importante servizio per tutta la comunità – dice il vicesindaco di Azzate Giacomo Tamborini – Quella della Protezione civile è una forma di volontariato che è strettamente legata al concetto di comunità in quanto esempio, cittadinanza e attività di uomini e donne che si mettono a disposizione, nel momento del bisogno ma non solo, della propria comunità con la voglia “di rimboccarsi le maniche”, donando tempo, energie e conoscenza per attività di prevenzione, aiuto e intervento. Innegabilmente, poi, quella della Protezione civile è un’istituzione fortemente legata a questa terra, con l’indimenticabile Giuseppe Zamberletti, ricordato anche nell’intervento di uno dei cinque volontari premiati, attivo anche sui fronti del Friuli e dell’Irpinia».