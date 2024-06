Malore in bagno: muore l’ultimo giorno di scuola un prof di 47 anni a Milano

Fine anno tragico per la scuola media Statale “Giambattista Vico”, in via Felice Orsini, periferia nord di Milano.

Nella mattinata di venerdì 7 giugno – ultimo giorno dell’anno scolastico 2023-2024 – un docente di 47 anni ha avuto un malore in bagno ed è stato ritrovato senza vita.

I soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, sono entrati in azione poco prima delle ore 11, con la collaborazione dei vigili del fuoco per aprire la porta del bagno, ma per il professore non c’è stato nulla da fare, per il quale è stato constatando il decesso sul posto.

Sul posto anche le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.