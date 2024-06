Meteo Varese: il caldo estivo tarda ad arrivare, domenica pioggia in agguato

Il Centro geofisico prealpino di Varese non ha dubbi: «La regione alpina resta ai margini dell’anticiclone sul Mediterraneo che porta bel tempo e caldo estivo sull’Italia». Quindi: «Una bassa pressione sull’Europa settentrionale sospinge masse d’aria a tratti instabile verso le nostre regioni con tempo che resta molto variabile almeno fino a martedì. Una perturbazione più attiva accentuerà la tendenza temporalesca nella serata di domenica».

Dunque le previsioni: per venerdì 7 giugno “al mattino in parte soleggiato ma con nuvolosità in aumento nel pomeriggio, soprattutto su Alpi e fascia prealpina dove potranno verificarsi rovesci isolati e qualche temporale, raramente in estensione alla pianura“.

Sabato su Alpi e Prealpi nuvoloso o variabile con ancora rovesci e temporali pomeridiani. In pianura in parte soleggiato e caldo estivo. Temperature stazionarie.

Domenica al mattino variabile, dal pomeriggio molto nuvoloso con rovesci e temporali, a partire dal Piemonte e fascia prealpina, localmente intensi in serata e nella notte fin sulla pianura. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 e martedì 11: probabilmente ancora tempo variabile e instabile con rovesci e temporali più probabili sui rilievi. Maggiore soleggiamento in pianura. Temperature in calo, massime 24/26°C.