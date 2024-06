Monitoraggio civico dei cambiamenti climatici: premiati i progetti degli studenti delle scuole medie del luinese

(a cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Nella mattina di venerdì 31 maggio le ragazze ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del plesso di Germignaga e di Castelveccana dell’I.C.S. Germignaga, dell’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano e dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino si sono incontrati per presentare i lavori svolti nell’ambito del progetto sul monitoraggio civico sui cambiamenti climatici.

Il progetto, ideato dal Tavolo per il Clima di Luino in collaborazione con la Rete per il Clima del Verbano, è iniziato nell’ottobre 2023 con una conferenza a cui ha partecipato anche Anna Berti Suman, ricercatrice e responsabile del progetto “Sensing for Justice”.

Ilaria Notari, vice-presidente del Tavolo per il Clima, ha introdotto i lavori a Palazzo Verbania di Luino, illustrando gli scopi del progetto e dando la parola per la prima presentazione alle alunne e agli alunni dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino che hanno presentato un video sui diversi aspetti degli effetti dei cambiamenti climatici. Tante le attività presentate e realizzate: osservazione della biodiversità nel giardino della loro scuola; installazione di una stazione meteo, i cui dati sono stati confrontati con quelli di altre stazioni nel territorio; realizzazione di un barometro e pluviometro con materiali riciclati, i cui dati sono stati comparati con la stazione di Pino; ricerca fotografica sulle precipitazioni nevose negli ultimi decenni; elaborazioni grafiche ed artistiche per sensibilizzare la popolazione sulla sostenibilità ambientale.

Ad aprire la presentazione dei progetti, è stata la classe 1A dell’Educandato di Roggiano che è diventata sentinella dell’ambiente nel grande parco della scuola. Ecco come lo hanno fatto: realizzazione del “diario delle piante” (osservazione quotidiana delle piante e dei loro cambiamenti); interviste ai giardinieri della scuola; attività di sensibilizzazione, sulla provenienza di frutta e verdura, fuori dai supermercati e in famiglia; visita all’orto botanico di Padova dove hanno ricevuto in regalo un Ginkgo Biloba che è stato piantato, nella giornata della Terra, di fronte all’ingresso della scuola.

Il lavoro presentato dalle classi terze di Germignaga ha invece riguardato l’impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacciai seguito all’incontro con il glaciologo Giovanni Prandi. Il lavoro è stato così organizzato: ricerca di fotografie e intervista a persone che hanno fatto esperienza con questi ambienti (in particolare con Giancarlo Colla, grande appassionato di montagna, presente al Verbania); ricerca fotografica per individuare le cause della fusione e l’evoluzione di importanti ghiacciai; riflessioni sulle conseguenze delle trasformazioni dei ghiacciai e su come cambierà la geografia dell’Italia nel 2100. Questa consapevolezza ha spronato tutti e tutte a modificare il proprio stile di vita e a promuovere azioni sostenibili dal punto di vista dei rifiuti, dell’energia, dello spreco alimentare, dell’acqua e della biodiversità.

L’ultima presentazione è stata quella delle ragazze e dei ragazzi delle classi terze di Castelveccana che hanno approfondito la conoscenza e l’uso del pluviometro. Hanno studiato le corrette posizioni del pluviometro nel giardino della scuola ed analizzato le precipitazioni nei vari mesi dell’anno evidenziano le differenze tra mese e mese. Hanno analizzato la curva cumulativa delle precipitazioni spiegando i periodi di siccità; tutte attività che proseguiranno nei prossimi anni.

Tutto il pubblico presente è rimasto positivamente colpito dall’impegno e dal forte coinvolgimento degli studenti e delle studentesse e dei/delle loro docenti nell’affrontare i vari oggetti del monitoraggio civico, dalla riduzione dei ghiacciai ai cambiamenti nella coltivazione delle piante fino alla costruzione di pluviometri per la misura delle precipitazioni.

Una commissione di valutazione composta da Giovanni Prandi del Servizio Glaciologico Lombardo, Carla De Vittori, referente di Green School per l’I.S.I.S. “Città di Luino”, Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese e Gianfranco Malagola del Tavolo per il Clima hanno ascoltato attentamente tutti i lavori presentati e li hanno valutati rispetto a quattro parametri ovvero: 1) ricerca e comprensione, 2) creatività e originalità, 3) chiarezza e organizzazione, 4) presentazione del lavoro. I quattro commissari si sono complimentati con tutti gli studenti per il grande impegno dimostrato, per come hanno approfondito i vari temi trattati e per la passione e l’entusiasmo che li hanno contraddistinti nelle loro presentazioni.

E’ seguito l’intervento di Anna Berti Suman che ha sottolineato il valore del monitoraggio ambientale civico, un nuovo ed efficace modo per documentare gli illeciti ambientali e per utilizzare le prove raccolte in diverse sedi istituzionali come nei tribunali e per la mediazione di conflitti.

Al termine Anna Berti Suman ha consegnato i premi: attestato di primo classificato e abbonamento alla rivista “Focus junior” per due anni alla classe di Germignaga; attestato di secondo classificato e abbonamento alla rivista “Focus junior” per un anno alla classe dell’Educandato di Roggiano e gli attestati di merito alla classe di Castelveccana e dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino. Vista la positiva esperienza di questo primo anno di monitoraggio civico sui cambiamenti climatici ci aspettiamo tutti che possa proseguire anche nei prossimi anni e che altre scuole e classi possano unirsi a questo progetto.