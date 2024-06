Nell’auto asciugacapelli e strumenti informatici falsi: beni sequestrati dalla Polizia locale ad Arcisate

Nella macchina avevano 12 asciugacapelli Dyson ma nessun giustificativo. La Polizia locale di Arcisate ha deferito due uomini fermati questa mattina durante un controllo.

Lo scorso venerdì 21 giugno, gli agenti avevano deciso di fermare l’auto per il parabrezza visibilmente danneggiato. I due occupanti avevano reagito in modo anomalo, non riuscendo a nascondere la tensione. Dalla perquisizione della vettura sono emerse le 12 confezioni di phon che, successivamente, sono risultati falsi.

In coordinamento con la Procura della Repubblica di Varese, con la collaborazione della Questura di Varese e del comando di Polizia locale del Monte Orsa, gli agenti hanno perquisito anche la stanza d’albergo dove i due uomini di mezza età e residenti fuori regione erano alloggiati, ritrovando ben 63 battery pack marchiate Apple e risultate anch’esse false.

Tutti i prodotti sono stati quindi sequestrati e i due soggetti deferiti per la violazione in concorso dell’articolo 474 e 648 del Codice penale per possesso di oggetti contraffatti al fine della vendita e ricettazione.

Il valore di mercato della merce rinvenuta, se venduta al costo dei prodotti originali, supera i 13.000 euro.

Rimane sempre alta l’attenzione del Comando guidato dal Commissario Capo Andrea Odoni verso i reati predatori e la tutela del consumatore.