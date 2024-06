“Note sull’acqua“, la magia della musica per un concerto a Luino in riva al lago

Lo spettacolo si terrà all’esterno del Palazzo Verbania, situato lungo il lago, in Viale Dante 5

Sabato 6 luglio 2024 alle ore 21:00, la città di Luino ospiterà un evento musicale imperdibile, il concerto “Note sull’Acqua”, che si terrà all’esterno del Palazzo Verbania, situato lungo il lago, in Viale Dante 5. L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a una serata di musica straordinaria.

Partecipanti:

Il concerto vedrà la partecipazione di due formazioni musicali di alto livello:

Musica Cittadina di Luino , diretta dal Maestro Francesco Iannelli

, diretta dal Maestro Francesco Iannelli Corpo Musicale “La Concordia” di Besano, diretto dal Maestro Massimiliano Legnaro

Dettagli Organizzativi:

L’evento è stato organizzato con la collaborazione di diverse entità locali:

Litografia Stephan di Germignaga (VA) per la realizzazione del materiale promozionale

di Germignaga (VA) per la realizzazione del materiale promozionale Ditta Gatti di Luino per gli allestimenti

Informazioni di Contatto:

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’organizzazione tramite email all’indirizzo musicacittadinaluino@gmail.com.

Questo concerto rappresenta un’occasione speciale per godere di una serata musicale in una splendida cornice lacustre, celebrando la musica e la comunità. Non mancate!