Ora a Samarate si cercano le “convergenze” verso il ballottagio

«Nelle campagne elettorali ci si impegna per vincere e per sconfiggere qualcuno, ma in politica spesso si devono trovare convergenze per camminare insieme e per costruire qualcosa di nuovo». Parla così il segretario del Pd di Samarate Sergio Broglia, all’indomani del primo turno.

Si va al ballottaggio e iniziano le trattative tra candidati sindaci e liste.

Il secondo turno vedrà la sfida secca tra Alessandro Ferrazzi ed Enrico Puricelli, centrosinistra e centrodestra.

Broglia parla di «convergenze» e non di «alleanze», per arrivare a una discontinuità dopo il quindicennio a trazione Lega.

Ferrazzi riuscirà ad aggregare (e in che forme?) le liste che hanno raccolto il 57% di voti che non sono andati al centrodestra di Puricelli?

E all’opposto il centrodestra ha spazi per trovare nuovi partner per andare oltre il suo 42%?

Di seguito il comunicato completo.