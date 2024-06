Passione, crescita e condivisione: il Taino Calcio chiude la stagione con il sorriso

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Metti un angolo di verde in uno degli spazi più belli e tranquilli di Taino. È questo lo scenario naturale che ospita allenamenti, partite e tornei del Taino Calcio che si avvia a chiudere una nuova stagione con ottimi risultati raggiunti. Con i suoi 120 calciatori – dai più piccoli fino ai giovanissimi – il Taino è un gruppo coeso, dove la passione per il pallone è il motore che anima le giornate, così come la voglia di offrire ai bambini e ai ragazzi un ambiente sicuro e sereno dove il divertimento e la crescita personale sono al centro di tutto. La filosofia alla base della società è che tutti devono avere l’opportunità di giocare e migliorarsi, senza la pressione di dover ottenere risultati a tutti i costi. Fondata nel 2011, la società si avvale della competenza di tre allenatori qualificati con patentino UEFA B e che dedicano il loro tempo e la loro passione per far crescere questi piccoli e grandi atleti.

Non si può parlare della storia del Taino Calcio senza però citare la figura di Giampaolo Montesano, fondatore e colonna della società ed ex giocatore di Serie A che ha giocato in squadre come Palermo, Cagliari, Udinese e Modena. È stata proprio la sua passione per il calcio e il supporto preziosissimo della moglie Giovanna, a dare vita a questa realtà, costruita non solo per l’amore dello sport, ma anche per trasmettere valori positivi ai giovani. Uno degli aspetti più belli di questa società è la partecipazione aperta anche ai genitori che possono fermarsi a vedere gli allenamenti e le partite dei loro figli. Questo contribuisce a creare una comunità unita e solidale, dove ognuno si sente parte di una grande famiglia.

Tra gli appuntamenti in chiusura di stagione segnaliamo per sabato 8 giugno un torneo in casa che vedrà la partecipazione degli ex giocatori del Varese, un’occasione speciale per celebrare il calcio e la sua storia.