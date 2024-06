Rissa in piazza Repubblica a Varese, ferito un ragazzo

È di un ferito il bilancio di una rissa scoppiata nella prima serata di venerdì 21 giugno in piazza Repubblica a Varese. Un momento di tensione che ha coinvolto numerosi ragazzi e che è costato la corsa in ospedale a uno di loro, di soli 19 anni.

Sul posto – da tempo uno dei più problematici nel capoluogo – sono arrivate le pattuglie di Polizia e Carabinieri e il loro intervento ha riportato la calma, ma nel frattempo i sanitari del 118 hanno dovuto soccorrere il ragazzo che ha avuto la peggio.

Al vaglio delle forze dell’ordine i motivi che hanno scatenato la rissa avvenuta tra l’altro in un orario in cui la piazza – sia per la presenza del parcheggio sotterraneo sia per il viavai nel vicino centro commerciale – è ancora piuttosto frequentata.