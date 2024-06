Sabato 22 giugno a Bodio Lomnago va in scena il premio Filippo Bossi

Il Premio Filippo Bossi è riconosciuto come uno dei premi più prestigiosi nel campo dell’immagine documentaristica

L’Associazione culturale Amici di Filippo di Bodio Lomnago propone la 15ª edizione del “Premio Filippo Bossi – Immagini per documentare, comunicare, stupire” che si terrà sabato 22 giugno 2024 alle ore 21.00 presso il Salone di Villa Puricelli a Bodio Lomnago.

Questo prestigioso premio, organizzato in memoria dell’amico Filippo, scomparso nel 2006, celebra il suo talento nel documentare la vita attraverso l’immagine filmica. Filippo Bossi ha trasformato la sua passione in un lavoro di successo, collaborando con importanti emittenti televisive nazionali e internazionali.

Il premio del 2024 sarà assegnato a Samuele Schiavo, un talentuoso filmmaker, regista, sceneggiatore. Ciò che sorprende di primo acchito nei suoi cortometraggi, documentari, shortfilms e commercials sono le belle immagini che rivelano l’occhio che scopre, inquadra e dal tutto ritaglia il particolare, con mirabili primi piani.

E la luce è bella e godibile o, se il caso, più fredda e scostante, sempre giusta. Nei suoi prodotti coniuga al meglio l’immagine con la storia che vuole raccontare, regalandoci momenti di pura emozione.

Il Premio Filippo Bossi è riconosciuto come uno dei premi più prestigiosi nel campo dell’immagine documentaristica. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 15ª edizione, rappresenta anche un importante momento di ritrovo per gli amici di Filippo e per il Consiglio dell’Associazione che, con questa occasione, desidera onorare la memoria del suo caro amico, nonché promuovere la diffusione di opere cinematografiche di qualità.

La cerimonia di premiazione sarà condotta da Stefano Dani noto direttore e conduttore di Radio Village Network di Bodio Lomnago. Sono previsti anche graditi ospiti: Davide Gobetti dello staff di Villa Puricelli, Tiziano Riverso vignettista di fama nazionale, Walter Capelli noto fotografo azzatese