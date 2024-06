Sangue e fango, il romanzo-inchiesta sulla strage di Erba presentato a Varese

Giovedì 27 maggio, alle 18, Paolo Moretti presenterà alla Ubik di Varese il suo nuovo libro, Sangue e fango: un romanzo-inchiesta che racconta la strage di Erba da un punto di vista inedito, quello di Pietro Castagna, che delle vittime era fratello, figlio e zio. E che negli ultimi tempi è entrato nella morsa del tribunale mediatico della corrente innocentista, perché indicato come nuovo possibile colpevole. Il libro segue con discrezione il suo passo, prima e dopo il trauma della perdita, scopre i lati oscuri e la violenza dell’invasione mediatica, la depressione, le cure, e la voglia di continuare a vivere, nonostante tutto.

Alla libreria di piazza Podestà, a dialogare con l’autore, ci sarà Manuela Lozza, consigliere e presidente della Commissione Cultura del Comune di Varese.

Paolo Moretti, scrittore e cronista giudiziario, ha seguito la vicenda di Erba proprio dalla sera di quell’11 dicembre 2006, giorno in cui, nella corte di via Diaz, si è consumato l’atroce delitto, forse il caso di cronaca nera più discusso degli ultimi vent’anni. Considerato uno dei massimi esperti del caso, attraverso una lettura rigorosa degli atti, Moretti afferma una solida alternativa alla versione innocentista che, negli anni, ha visto cronisti e giornalisti, veri o presunti, tentare di ripulire l’immagine dei coniugi Romano, condannati all’ergastolo come colpevoli di omicidio.

Oltre a ricomporre il complicatissimo puzzle del delitto e a fissare i cardini di una lunga storia giudiziaria, l’opera di Moretti restituisce al lettore un aspetto da sempre sottovalutato da stampa, televisioni e altri media: il racconto intimo degli esseri umani, i sopravvissuti, costretti a sopportare il peso del “dopo”. E punta l’obiettivo negli angoli nascosti delle stanze d’ospedale, nelle cliniche, nelle carceri, nelle questure e nei tribunali, lontano dai riflettori in cui è andato in scena questo Black Mirror infinito e sanguinolento, tentando di rispondere a una domanda spiazzante e difficilissima: dopo il sangue del massacro, dopo così tanto fango mediatico, come si può trovare la forza di andare avanti?

Gli atti processuali, le persone realmente esistite, i fatti realmente accaduti: tutta la materia giornalistica viene incasellata all’interno di una struttura drammaturgica che rende Sangue e Fango un libro inchiesta dal taglio narrativo; una crime story piena di tensione, una scioccante tragedia familiare e, soprattutto, un commovente romanzo sul bisogno redenzione di uomo messo all’angolo.

Sangue e Fango è la prima pubblicazione di Docu, nuovo marchio editoriale di Dominioni Editore che raccoglie romanzi-verità di scrittori e giornalisti italiani.

Il focus è sulle vite degli altri e su temi legati all’attualità e alla Storia, ma adattando lo sguardo alle vicende delle persone comuni.

L’autore

Paolo Moretti (Como, 1971) muove i primi passi da cronista a Radio Popolare.

È corrispondente del “Corriere della Sera” per oltre undici anni prima di approdare al quotidiano “La Provincia” come giudiziarista. Ha scritto romanzi e saggi sul tema della criminalità organizzata. Della strage di Erba ha seguito tutte le fasi: dalla sera degli omicidi fino a tutti i gradi di giudizio. Con il collega Stefano Ferrari ha scritto I trenta passi – la vera storia della strage ed è autore per “La Provincia”, con Martina Toppi, del podcast Anime nere.