Saronno e Gerenzano tra i Comuni frontalieri, presentato il disegno di legge

Ci sono anche Saronno e Gerenzano, oltre che agli altri Comuni del Saronnese Lazzate, Misinto e Cogliate tra l’elenco dei nuovi Comuni frontalieri entro i 20 chilometri dal confine con la Svizzera.

Lo prevede il disegno di legge presentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti per i lavoratori frontalieri.

I nuovi Comuni lombardi proposti dalla legge sono: Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate (VA), Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano (MB), Andalo Valtellino, Bema (SO), Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve (BG), Ponte di Legno (BS), Bulciago, Molteno (LC).

“È un grande risultato per la nostra città” commentano dalla sezione della Lega di Saronno. ” Saronno era già stato inserito nei Comuni entro 20 km dal confine svizzero nell’allegato B della procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze presieduto dal leghista Giancarlo Giorgetti. Ora l’onorevole Stefano Candiani ci ha appena comunicato che nel disegno di legge del ministro Giorgetti per i lavoratori frontalieri trovano finalmente spazio le istanze di Saronno per essere parte dei vantaggi per i lavoratori frontalieri”.

Proseguono dalla Lega saronnese: “Una volta approvato il disegno di legge di Giorgetti, Saronno avrà diritto a quanto previsto dagli Accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 e del 3 ottobre 1974. Saronno potrà godere di importanti forme di vantaggio economico. Un primo vantaggio per Saronno sarà quello di avere parte ad un ristorno delle tasse pagate in Svizzera dai frontalieri”.

“Il Comune di Saronno potrà attrarre investimenti e collaborazioni sinergiche con gli altri comuni di confine – concludono dalla Lega -. È infatti importante sottolineare che Saronno in quanto comune di confine rientrerebbe di diritto anche nella futura costituenda Zona Economica speciale (ZES) delle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera, progetto caro alla Lega e che ha il fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire lʹinsediamento nella ZES medesima di aziende che svolgono attività dʹimpresa e per promuovere lo sviluppo economico attraverso particolari agevolazioni per le imprese e favorire lʹoccupazione dei lavoratori”.