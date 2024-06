Sei “docufilm” dedicati alla Palestina in proiezione a Laveno Mombello

La sezione ANPI di Laveno Mombello ha organizzato una serata di proiezione cinematografica dedicata alla condizione del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania. L’appuntamento è per sabato 22 giugno (dalle 20,30) nella Sala Civica di piazza Italia.

Sullo schermo scorreranno le immagini di sei “docufilm” creati da giovani registi palestinesi che hanno partecipato a diverse edizioni di Nazra (in arabo “sguardo”) il festival di “corti” dalla Palestina e sulla Palestina che propone pellicole in lingua originale, per permettere di ascoltare la viva voce che i palestinesi usano per raccontare se stessi.

I “corti” proiettati a Laveno raccontano, attraverso un linguaggio dinamico e di immediata fruizione, la frammentazione della Palestina sperimentata soprattutto dalla generazione che è vissuta dopo il fallimento degli accordi israelo-palestinesi di Oslo (1993).

La serata sarà presentata dalla dottoressa Monica Macchi, docente di Italiano per stranieri e mediatrice culturale e linguistica in area arabo-islamica. Macchi è anche referente milanese del Nazra Palestine Short Film Festival e ha presentato i docufilm in diversi festival italiani (Reggio, Malatesta-Cesena). Inoltre svolge un’intensa attività di didattica della narrazione visuale nelle scuole superiori e nelle Università ed è autrice di «I dannati della Terra Santa. Sionismo e colonizzazione israeliana nel cinema militante», pubblicato da Durango edizioni.