Spaccia coca per strada: arrestato dalla polizia a Busto Arsizio

Colto in flagranza mentre spaccia una dose: è così finito in manette un uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti: così i poliziotti del commissariato di Busto Arsizio hanno ricevuto segnalazioni su un pusher che stava rifornendo di dosi di cocaina numerosi clienti.

Nel pomeriggio, una pattuglia in borghese ha individuato l’autovettura segnalata e l’ha seguita fino al cimitero di Dairago; qui il conducente si è poi inoltrato a piedi in un’area verde, dove ha raccolto un involucro. Si è poi rimesso alla guida fino a San Giorgio su Legnano dove, in un parcheggio, si è affiancato a un’altra vettura effettuando un rapido scambio con il conducente.

Entrambi sono stati bloccati e perquisiti: il pusher, un cittadino albanese arrivato in Italia solo lo scorso 25 aprile e quindi sconosciuto alle Forze dell’Ordine, stringeva ancora in mano 40 euro, l’altro una dose di cocaina.

A questo punto gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nella zona verde di Villa Cortese in cui l’uomo si era precedentemente fermato dove hanno trovato tre pacchetti di sigarette contenenti altre 49 dosi di cocaina singolarmente confezionate e pronte per essere vendute.

Lo straniero è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.