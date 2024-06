Tre titoli provinciali giovanili chiudono l’annata del Gorla Volley

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Chiusura di stagione con il botto per Gorla Volley. Il 16 giugno, infatti, giornata dedicata alle finali dei tornei primaverili provinciali, le nostre squadre hanno conquistato il primo posto nelle categorie under 14, under 16 e under 18.

Quella che all’inizio avrebbe potuto apparire come un momento di transizione a livello giovanile, a fronte dell’uscita dalle categorie “under” delle nate nel 2005, che hanno contribuito a diversi successi nel recente passato, ha regalato più di una soddisfazione alla società di pallavolo femminile guidata dalla presidente Barbara Sgarbossa. E non solo nella parte finale della stagione, quando, assegnati i titoli provinciali e gli accessi ai campionati regionali, si gioca forse con meno tensione ma si continua l’attività per migliorarsi ulteriormente e crescere sotto diversi punti di vista: tecnico, agonistico, emotivo, relazionale.

Nella prima parte della stagione, sempre a livello giovanile, abbiamo portato alle final four dei campionati provinciali tre squadre (solo due società hanno fatto meglio di noi, arrivando a quota quattro): il team under 18 giallo e l’under 14, sponsorizzato Nupi Industrie Italiane, hanno conquistato il quarto posto, mentre l’under 12 blu è salita sul secondo gradino del podio. Buoni risultati sono stati raccolti anche dalle squadre under 13, dalle due under 16 e dall’under 18 blu.

Nei campionati di serie, il team Gorla Volley Orsa Foam, al secondo anno di partecipazione in B2, ha ottenuto la quinta posizione nel girone A, ripetendo quanto fatto nella stagione di esordio. Un team giovane (atlete nate tra il 2001 e il 2009), dalle grandi potenzialità, che ha lasciato sul campo qualche punto di troppo, precludendosi la partecipazione ai play off promozione. Si ritenterà la prossima stagione con un gruppo atlete in parte rinnovato.

Gorla Volley New Energy, formata principalmente da atlete “under”, ha conquistato il secondo posto nel girone B nel campionato provinciale di prima divisione a conclusione di una stagione di alto livello a cui è mancato solo lo spunto ulteriore che avrebbe significato la prima posizione e la conseguente promozione in serie D.

A livello individuale, anche quest’anno una nostra atleta under 14 ha preso parte al Trofeo dei territori, la competizione tra le rappresentative dei comitati lombardi di Federvolley composte dalle migliori giocatrici nate tra il 2010 e il 2012, contribuendo al successo del team di Varese.

Un quadro generale che conferma Gorla Volley quale protagonista dell’attività in ambito provinciale, dove è forte la concorrenza di altre società con maggiori risorse e prestigio derivante dalle prime squadre che militano nelle massime serie a livello nazionale. Il lavoro svolto dal gruppo di tecnici coordinato da Giordano Maiocchi, e i risultati ottenuti dalle atlete, inoltre, hanno consentito di ottenere, per la stagione 2024-25, il diritto di partecipazione nei gironi eccellenza di tutti i campionati provinciali giovanili.

Al pari di quanto fatto nel recente passato, in più di una categoria saremo presenti con due squadre, per dare l’opportunità a tutte le nostre iscritte di svolgere l’attività in base al livello raggiunto, anche grazie alla disponibilità di dirigenti, volontari e genitori e al supporto degli sponsor (Orsa Foam, Nupi Industrie Italiane, New Energy, Omec, Isoltek, Metallurgica Legnanese, Sartore, Salco System) che hanno consentito a oltre cento atlete suddivise in dieci squadre, oltre al minivolley, di disputare oltre 250 partite in nove mesi.