Un giovedì sera di feste per la chiusura della campagna elettorale di Malnate

Sabato 8 e domenica 9 si apriranno le urne per le elezioni comunali ed europee e, come da prassi, nella serata di venerdì 7 giugno scatterà il silenzio elettorale.

Forse anche per questo, a Malnate, ben tre liste su quattro – quella di Paola Cassina ha già organizzato un grande evento domenica 2 giugno (leggi qui) – festeggeranno la fine della campagna elettorale nella serata di giovedì 6 giugno. Eventi festosi per concludere una periodo di grande lavoro e – forse – per convincere gli ultimi indecisi. Tutti e tre gli eventi inizieranno nel tardo pomeriggio e si protrarranno in serata tra musica e dj set.

L’appuntamento con Irene Bellifemine sarà in piazza delle Tessitrici con una pizzata all’aria aperta (leggi qui), la coalizione di Nadia Cannito invece si darà appuntamento in piazza Fratelli Bandiera nel quartiere Santa Rita (leggi qui) mentre la squadra di Sandro Damiani si ritroverà nel parco di Villa Braghenti (leggi qui).