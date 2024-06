Un pomeriggio di tennis a Villa Mylius con Francesca Schiavone

In attesa di vedere completati i primi campi nell’area dell’ex tennis club “Le Bettole”, l’attività dello Schiavone Tennis Lab decolla in una cornice particolarmente suggestiva: il rettangolo di gioco che si trova all’interno del parco di Villa Mylius.

Sabato 8 giugno, tra le 14 e le 19, la società che fa capo a Francesca Schiavone – vincitrice del Roland Garros 2010 – ha organizzato un open day gratuito per tutti i bambini e i ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Una occasione per un pomeriggio tra sport e divertimento insieme alla stessa Schiavone e al suo team di allenatori e istruttori che lavoreranno poi nel nuovo tempio del tennis cittadino.

Nel corso dell’evento i partecipanti potranno cimentarsi in attività ludico sportive, in giochi a tema tennistico fino a qualche mini-partita con i maestri del Team Schiavone, con la possibilità di imparare i fondamentali di questo sport con metodo e professionalità.

Ci sarà quindi la possibilità di incontrare proprio Francesca Schiavone, che oltre alla vittoria al Roland Garros ha conquistato in tutto 15 titoli WTA arrivando sino al numero 4 del ranking mondiale e sollevando al cielo anche tre Fed Cup nel 2006, 2009 e 2010.

Schiavone sarà presente all’Open Day per salutare i partecipanti, firmare autografi e scattare foto ricordo. Un momento speciale per i giovani appassionati di tennis che potranno confrontarsi con una vera leggenda di questo sport.

L’Open Day è anche un invito a scoprire il mondo del tennis e i suoi benefici. Una disciplina completa che aiuta a sviluppare coordinazione, riflessi, e capacità di concentrazione. Il tennis è adatto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, e può essere praticato a qualsiasi livello, per puro divertimento o con ambizioni agonistiche. Per informazioni e per prenotare la propria partecipazione, è possibile contattare Schiavone Team Lab via email all’indirizzo info@schiavoneteamlab.academy oppure telefonicamente al numero +39 389 0491555.