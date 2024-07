A Brescia la mostra “Come mi guardi tu – Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi”

Una grande retrospettiva in occasione dei trent’anni di carriera della band. L’inaugurazione si terrà domenica 14 luglio alle ore 18:00

Dal 14 luglio all’8 settembre 2024 il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia ospiterà “Come mi guardi tu – Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi”, una grande retrospettiva in occasione dei trent’ anni di carriera di Tre Allegri Ragazzi Morti, il gruppo musicale mascherato che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica indipendente italiana. Foto di Cecilia Ibañez (una delle foto presenti nella mostra)

L’iniziativa, insieme al disco Garage Pordenone e al fittissimo tour iniziato ad aprile, che porterà i Tre Allegri in autunno in tutta Europa, è parte degli eventi contrassegnati dall’hashtag #TARM30, dedicati a festeggiare l’anniversario della band come una festa memorabile lunga un anno.

La mostra, curata da Luisa Bondoni e Paola Bristot, raccoglie 60 scatti di 40 fotografi (professionisti e non) italiani e stranieri: Matias Altbach, Alessandro Astegiano, Carole Basile, Daniele Bianchi, Andrea Calabrese, Alessandra Campolin, Margherita Caprilli, Roberto Cavalli, Simone Cecchetti, Stefano Cioffi, Paolo Ciot, Lorenzo Commisso, Fabio Cussigh, Danilo D’Auria, Marcella De Gregoriis, Marcoantonio Di Giulian, Elia Falaschi, Jacopo Farina, Luigi Galmozzi, Cecilia Ibañez, Olga Litvinova, Ilaria Magliocchetti Lombi, Fabio Marchioro, Annapaola Martin, Demis Martinelli, Franco Moret, Elisa Moro, Alice Pedroletti, Stefano Pinci, Paolo Proserpio, Massimo Spadotto, Laura Stramacchia, Sebastiano Tomà, Vanessa Tomasin, Elena Tubaro, Fabio Valente, Alessandro Venier, Antonio Viscido, Mattia Zoppellaro, Paulonia Zumo.

Una prospettiva unica sul mondo fantastico di Luca, Davide, Enrico e degli altri artisti che collaborano con loro, una chiave straordinaria per rivivere, attraverso lo stile e la sensibilità di 40 autori differenti, la storia di Tre Allegri Ragazzi Morti, scoprire i retroscena, l’allegria senza fine e i cambiamenti avvenuti dal 1994 al 2024.

L’inaugurazione si terrà domenica 14 luglio alle ore 18:00 alla presenza della Sindaca di Brescia Laura Castelletti, degli artisti Luca Masseroni e Davide Toffolo e di molti dei fotografi coinvolti.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Brescia e realizzata in collaborazione con Petite Photo Brescia, la Galleria FIAF e Radio Onda d’Urto, è stata possibile grazie alla generosità dei fotografi che hanno offerto gratuitamente le loro opere.

I Tre Allegri Ragazzi Morti celebrano tre decenni di musica, avventure e indipendenza, con più di 1.500 concerti, 10 album, fumetti e la creazione dell’etichetta La Tempesta, che sin dalla sua nascita ha sostenuto la musica indipendente italiana.

“COME MI GUARDI TU – Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi”

Museo Nazionale della Fotografia di Brescia

Contrada Carmine 2F, Brescia

Orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12; sabato e domenica dalle 16 alle 19.

(chiusa per ferie dal 12 al 26 agosto)

INGRESSO LIBERO

Informazioni: 03049137 – 3398639608

museobrescia@museobrescia.net – www.museobrescia.net