A Porto Ceresio la mostra “Armonia e luce tra forme e colori”

C’è tempo fino al 7 luglio per vedere la mostra degli artisti Bruno Greco e Matteo Chiarelli a cura di Francesco Gemmo. Una mostra che fa parte della 19esima Stagione d’Arte Ceresina organizzata dal Comune di Porto Ceresio da ammirare nell’ampia sala della biblioteca di Porto Ceresio.

Matteo Chiarelli è un brillante scultore autodidatta, noto soprattutto a livello locale, che non teme di esprimersi con i più disparati materiali (marmo, legno, ferro, ceramica, vetro resina, etc.) ottenendo risultati pregevoli. Una sua opera in ceramica è in permanenza al Sacro Monte di Varese.

Bruno Greco, parimenti autodidatta, esprime invece da anni la sua ecletticità nell’arte prevalentemente nella pittura ad olio o con acrilici, ma ha voluto sperimentare la scultura nel legno, nel marmo, nella ceramica Raku e nelle composizioni con materiali vari. Ha tenuto esposizioni in molte località italiane, europee e nel mondo. Ha anche pubblicato due libri di poesie con Aletti Editore, avendo ricevuto molti riconoscimenti e premi.”