Abbatte i segnali stradali con la “Panda cross“, fermato dalla polizia locale di Busto Arsizio

«Fermate quella Panda gialla, sta distruggendo tutto».

La domenica di follia a Busto Arsizio ha inizio appena dopo pranzo quando diverse chiamate al 112 avvertivano di un’auto che dopo aver travolto cartelli stradali, e segnaletica verticale varia in largo Giardino, sede del Palazzo di Giustizia, procedeva sui viali a zig zag. Pericolo per i cittadini. Pericolo per gli utenti alla mercé di un conducente che presentava segni di evidente stato confusionale.

Diverse volanti fra polizia locale, polizia di Stato e gazzelle dei carabinieri sono arrivate sul posto. Ma della Panda gialla, nessuna traccia.

Le ricerche sono continuate nel pomeriggio senza trovare alcuna traccia del veicolo e del conducente. Sul posto però sono rimasti diversi indizi; in particolare, pezzi di carrozzeria rotta rimasti a terra sparsi sull’asfalto, frammenti raccolti dagli investigatori.

La scena si sposta verso sera alle stazioni delle Ferrovie dello Stato, sempre di Busto Arsizio. Da quanto hanno raccontato alcuni passanti, a fermarsi di fianco alla Panda gialla, modello “Cross” – esattamente uguale a quella delle note di rintraccio diramate dopo le chiamate dei cittadini – è stata proprio una pattuglia della Locale di Busto Arsizio che oltre ad aver trovato l’auto, ha pure identificato il suo conducente trovato all’interno del mezzo in stato confusionale.

L’auto, fortemente lesionata, presentava segni di rottura che corrispondevano coi pezzi rimasti sull’asfalto in Largo Gaetano Giardino; la posizione del conducente è al vaglio (negativo a controlli alcolemici), e sono in corso accertamenti sul veicolo, trovato con la targa di un’altra macchina.