Ad Arcumeggia una mostra rende omaggio all’arte di Umberto Faini, maestro del borgo affrescato

Lo spazio espositivo Sangalleria in collaborazione con la Pro loco di Arcumeggia rende omaggio al maestro Umberto Faini con una mostra che sarà inaugurata nel fine settimana.

In mostra una ventina di opere tra disegni, bozzetti, oli e studi che ripercorrono cronologicamente mezzo secolo di pittura di un artista mai pago di

creare bellezza.

Umberto Faini – testimone e protagonista a fianco dei grandi maestri del ‘900 come Aldo Carpi e Gianfilippo Usellini – partecipò attivamente alla creazione del primo borgo affrescato d’Italia, come allievo dell’Accademia di Brera, in seguito come professore esperto in tecniche dell’affresco.

La mostra sarà inaugurata sabato 13 luglio alle 15,30 nella sede di Sangalleria, in vicolo Malcotti 1 ad Arcumeggia, con una presentazione critica a cura di Luigi Sansone e Carlo Adelio Galimberti.

Alle 16 interverrà il maestro Umberto Faini e alle 17 ci sarà l’apertura della mostra che si concluderà con un rinfresco.

La mostra sarà aperta fino al 1° settembre il sabato e la domenica dalle 14 alle 18, ma è possibile visitarla in altri giorni ed orari previo appuntamento, chiamando il 3395297073 ore serali.

L’evento si s volge con la collaborazione della Pro loco e il patrocinio del Comune di Casalzuigno, della Comunità montana Valli del Verbano e della Provincia di Varese. Per ulteriori informazioni: sangalleria.arcumeggia@gmail.com cellulare 049 3395297073.