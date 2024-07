Ancora problemi con il ritiro dei sacchi azzurri. L’appello di Agesp a condomini e imprese di pulizie

Continuano i problemi con la gestione del sacco azzurro col chip, in alcune parti della città di Busto Arsizio. Durante l’ultimo weekend molti cittadini si sono accorti che in giro per la città sono rimasti numerosi sacchi non ritirati.

Agesp chiede a imprese di pulizie e amministratori di condominio di ritirare i sacchi esposti in maniera non conforme oppure nei giorni sbagliati. Si ricorda che dal 1° luglio la raccolta del solo sacco azzurro è diventata quindicinale e molti stanno mettendo fuori sacchi azzurri una volta a settimana.

Sembra che il problema si stia verificando nei condomini, in particolare del centro, nonostante tutti siano stati informati anche con comunicazioni ad hoc via mail e con incontri pubblici. Vanno ritirati dalla strada i sacchi non conformi oppure quelli non esposti nel giorno giusto.

Agesp comunica anche che sul sito internet e sui profili social dell’azienda sono presenti tutte le informazioni necessarie ad evitare situazioni come quella che si è verificata nello scorso fine settimana.