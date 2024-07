Annullata la chiusura dell’Autolaghi tra Castronno e Solbiate nella notte tra venerdì e sabato

Sull’autostrada A8 Milano-Varese è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 luglio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno; per i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.

Sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio:

-annullata la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Fiera Milano, verso Milano; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Villoresi ovest”;

-annullata la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, uscita Origgio ovest, per chi proviene da Milano;

-annullata la chiusura, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, del ramo di allacciamento con la A8, da Chiasso verso Milano.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura sulla A8 Milano-Varese, dell’entrata dello svincolo di Lainate Arese, verso Milano, dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 luglio, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SP300, SP101, SS33 del Sempione verso Milano, immettersi poi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e proseguire sulla A8 in direzione Milano.