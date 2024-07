“Antichi organi”, doppio appuntamento nel fine settimana a Caravate e Brezzo di Bedero

Doppio appuntamento nel fine settimana per la rassegna “Antichi organi” proposta dall’associazione Antiqua, arrivata quest’anno alla 44esima edizione.

Ben 25 gli appuntamenti in tutto il Varesotto, con 30 musicisti ospiti provenienti da tutta Italia oltre che da Spagna, Olanda, Svizzera e Lituania, che si esibiranno sui preziosi organi storici, opere uniche e frutto della maestria di numerose case organarie.

Anche questa nuova edizione sarà impreziosita dalla presenza di giovani interpreti affiancati ai più grandi nomi della musica organistica internazionale, fra cui i Maestri Giancarlo Parodi e Monserrat Torrent.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 19 luglio alle 21 a Caravate, dove il quarto concerto della rassegna sarà ospitato nella chiesa dei SS. Giovanni Battista e Maurizio. Protagonisti del concerto l’organista Matteo Venturini e l’organo Giovanni Franzetti del 1859. Nel programma proposto musiche di Casamorata, Maglio, Verdi, Puccini e Rossini.

Qui il programma

Domenica 20 luglio (alle 21) la rassegna si sposta a Brezzo di Bedero, nella Canonica di san Vittore per un concerto dell’organista Enrico Viccardi che si esibirà sull’organo Giovanni Mentasti del 1871.

In programma musiche di Scarlatti, Bach, Weimar, Sammartini e altri. Qui il programma dettagliato del concerto.

In tutti i 25 concerti della rassegna ci sarà un brano d’obbligo che aprirà o chiuderà i concerti. Quest’anni si tratta della “Gran marcia per organo” di Luigi Gherardeschi (1791–1871), autore pistoiese compositore e maestro di cappella della cattedrale di Pistoia.

«La scelta della Direzione artistica di proporre a tutti gli interpreti un brano d’obbligo è motivata dall’intento di poter meglio comunicare al pubblico, soprattutto quello meno abituato all’ascolto della musica per organo, l’estrema duttilità e versatilità dello strumento storico, capace sempre, grazie all’abilità dell’interprete, di trasformare il brano, lasciandolo riconoscibile e apprezzabile in tutta le sue caratteristiche espressive».

Per seguire tutti gli eventi della rassegna è possibile scaricare da Playstore l’app gratuita “AntichiOrganiVarese” (tutto attaccato con le iniziali maiuscole). L’app è stata realizzata da Antiqua Modicia in collaborazione con Elfe Informatica, azienda di Gallarate che ha offerto la creazione e la pubblicazione di questo innovativo strumento, che consente di portare sempre con sé il festival, di consultare i curricula degli artisti ospiti, programmi di sala e disposizioni foniche degli strumenti che suoneranno in concerto.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.