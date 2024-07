Arrestato un terzo carabiniere nell’ambito delle indagini partite dall’accoltellamento di Castiglione Olona

C’è un altro arresto nell’ambito delle indagini scaturite dall’accoltellamento avvenuto lo scorso 6 luglio nei boschi di Castiglione Olona ad opera di due carabinieri fuoriservizio: una nota ufficiale della procura informa che è stato tratto in arresto un terzo carabiniere.

Quest’ultimo, secondo l’accusa, avrebbe partecipato, insieme agli altri due colleghi – tutti liberi dal servizio e senza alcun ordine di impiego – ad una rapina ad uno spacciatore straniero, avvenuta in periodo antecedente al 6 luglio scorso nei boschi della provincia.

Sempre nell’ambito di quanto è risultato dagli atti è stato emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico della vittima dell’accoltellamento, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti e di detenzione illegale di arma.

La nota integrale della procura di Varese

Nel contesto delle indagini condotte a seguito dell’accoltellamento di un cittadino extracomunitario, avvenuto lo scorso 6 luglio nei boschi di Castiglione Olona ad opera di due carabinieri, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Varese Marcello Buffa, su conforme richiesta di questa Procura, nei confronti di un terzo militare.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze delle indagini in corso, che hanno evidenziato come il militare avrebbe partecipato, insieme agli altri due colleghi – tutti liberi dal servizio e senza alcun ordine di impiego – ad una rapina in danno di uno spacciatore straniero, avvenuta in periodo antecedente al 6 luglio scorso nei boschi di questa Provincia.

Nell’ambito delle medesime indagini, questa Procura ha altresì emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico della vittima dell’accoltellamento, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti e di detenzione illegale di arma.

Nell’immediatezza dei fatti, l’Arma dei Carabinieri ha sospeso dal servizio il militare arrestato.

La Procura ringrazia l’Arma per la celerità degli accertamenti svolti che hanno permesso di eseguire i due provvedimenti restrittivi.