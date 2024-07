Giovedì sera coi negozi “al buio” a Busto Arsizio. A2a: “Episodio in un quadro di miglioramento”

Ampie zone della città di Busto Arsizio sono rimaste al buio ieri sera, giovedì, serata di passeggiate serali coi negozi aperti. Anche il centro non è stato risparmiato dal black out così come altre zone come da via per Cassano, a Sacconago, passando per viale Trentino.

Ritornano, dunque, i problemi che si erano già verificati lo scorso anno durante la stagione estiva e ai quali A2A, che gestisce la rete dell’illuminazione pubblica, aveva risposto con un piano straordinario di sostuzione dei cavi sotterranei considerati troppo vecchi e malandati e, dunque, causa di interruzioni a ripetizione in alcune zone.

L’episodio di ieri sera, tuttavia, si inserisce in un quadro che la società definisce “in miglioramento significativo”. Il guasto in piazza Garibaldi è in via di sistemazione da parte degli operatori – spiegano da A2A – mentre prosegue il piano di sostituzione dei cavi sotterranei ammalorati: “Si va avanti in base anche alle priorità che ci detta l’amministrazione comunale. Poi ci possono essere guasti improvvisi a causa della pioggia o del caldo”.