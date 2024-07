Botte tra stazione e piazza Garibaldi, altra notte agitata a Gallarate

Ancora una notte un po’ agitata a Gallarate, con due diversi episodi che toccano due aree ormai “note” per qualche episodio sopra le righe, da un lato l’area della stazione, dall’altra la più centrale piazza Garibaldi.

In piazza Garibaldi nella serata di martedì 2 luglio Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti dopo le 23 per una segnalazione di uno scontro fisico tra più persone. Non sono stati identificati ancora responsabili, in compenso sono rimaste alcune tracce evidenti: un automobilista si è trovato il veicolo danneggiato (con vetro rotto) e con tracce di sangue, come del resto era successo anche qualche settimana fa e poi ancora sabato scorso.

In questo caso all’ombra della statua di Garibaldi però non ci sono state richieste di soccorso, chi è rimasto ferito – e probabilmente ha anche causato danni – se l’è data a gambe per non farsi identificare.

Ben due ambulanze della locale Croce Rossa invece sono state impegnate in via Beccaria, di fianco alla stazione, intorno all’1.45 di notte: un alterco a suon di pugni tra due ubriachi, un 29enne e un 51enne che alla fine sono stati portati in pronto soccorso per farsi medicare, uno a Busto e uno a Gallarate (ma non hanno ferite gravi). Impegnata anche una pattuglia dei carabinieri.