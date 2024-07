Cinema sotto le stelle a Saronno: mercoledì “The Holdovers – Lezioni di vita”

Nuovo appuntamento a Saronno con “Cinema sotto le stelle” la rassegna estiva di cinema nell’arena di Casa Morandi (in viale Santuario 2).

Mercoledì 24 luglio alle 21.30 la pellicola proposta è “The Holdovers – Lezioni di vita”, una commedia del regista americano Alexander Payne.

La trama racconta il Natale di un improbabile trio. Paul Hunham professore di storia rigido ed esigente detesta gli studenti mediocri, figli dei ricchi benefattori che aspettano il diploma senza sforzo. Alla vigilia delle vacanze di Natale è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare. Tra loro, in altezza e spirito, spicca Angus Tully, allievo brillante e problematico “dimenticato” dalla madre. Ostinati e diversamente inadeguati al mondo, Paul e Angus sono costretti a socializzare sotto lo sguardo paziente di Mary Lamb, cuoca della scuola che ha perso il suo unico figlio in Vietnam. Ma l’isolamento e il Natale accorceranno le distanze e li costringeranno sia a rompere le righe che mettersi in riga. Info e prevendite sul sito www.cinemasaronno.it